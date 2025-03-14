Отношение немцев к Илону Маску при таком развитии событий может выразится в закрытии завода Тесла в Германии.

Опрос более 100 000 немцев показал, что 94% из них не будут покупать автомобиль Tesla. В 2024 году продажи Tesla в Германии сократились на 41% по сравнению с 2023 годом, несмотря на то, что продажи электромобилей за год выросли на 27%. Продажи Tesla упали на 70% за первые два месяца 2025 года, и это опять же по сравнению с ее и без того плохими показателями в 2024 году.

На это влияет множество факторов, в том числе возросшая конкуренция с электромобилями и переход на Model Y, но в последние месяцы отраслевые эксперты объясняли упадок Tesla в стране недовольством немцев вмешательством генерального директора Tesla Илона Маска в местные выборы и продвижением ультраправой партии AfD.

В настоящее время Маск находится под следствием в Европе за его вмешательство в политику, а его репутация в Германии пошатнулась после пары его жестов приветствий на инаугурации Трампа.