Новые вертолеты могли бы заменить нынешний парк Griffon службы при выполнении специализированных задач, включая реагирование на чрезвычайные ситуации.

Канадские военные объявили о планах приобрести вертолеты для реагирования на возможные аварии истребителей F-35 в Арктике. Это решение было принято на фоне опасений, что одномоторная компоновка самолета может стать недостатком при эксплуатации на крайнем севере страны, где суровые погодные условия и труднодоступная местность повышают риски, связанные с отказом двигателя.

Согласно отчетам, в течение следующих 20 лет на поддержку программы будет инвестировано 18,4 миллиарда канадских долларов (12,7 миллиарда долларов США). Хотя точные технические характеристики арктического вертолета пока не разглашаются, официальные переговоры, как ожидается, начнутся этим летом, с целью достижения первоначальной готовности к эксплуатации к 2033 году.



В 2022 году Канада объявила о своем решении приобрести 88 истребителей F - 35 американского производства за 19 миллиардов канадских долларов (14,2 миллиарда долларов). Несмотря на эти технические моменты, бывший министр обороны государства Канада Питер Маккей заверил, что передовые технологии F - 35, вероятно, сведут к минимуму риск неудачи в Арктике.