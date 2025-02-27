Стоимость аренды электромобиля Prologue EV составляет всего 99 долларов в месяц. Электрический внедорожник Honda уже является одним из самых популярных электромобилей в США. В декабре это был третий по популярности электромобиль, уступавший только Tesla Model Y и Model 3.

Компания Buena Park Honda в Калифорнии предлагает арендную плату Honda Prologue всего за 99 долларов на 24 месяца (плюс налоги) с первоначальным взносом в размере 3977 долларов. Предложение действует на модель Prologue EX FWD 2024 года выпуска с пробегом 10 000 миль в год, но есть одна загвоздка.

Во-первых, в его ассортименте есть только одна модель, и это комплектация Elite, стоимость которой составляет 51 850. Кроме того, если учесть первоначальный взнос и комиссию за приобретение в размере 595 долларов, то фактическая стоимость составит 295 долларов в месяц. Это лишь немногим лучше официальной цены в 239 долларов за аренду на 24 месяца, которую предлагает Honda.

Это предложение доступно в Калифорнии и других штатах, где снижен уровень выбросов углеводов. Prologue предлагается в аренду в разных регионах за 209 долларов в течение 24 месяцев.