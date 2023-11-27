Велосипеды становятся все совершеннее. И компания Flayer это доказала.

Компания из Швейцарии Flyer спроектировала Goroc TR:X для езды по бездорожью и для повседневного использования. В одном блоке компания Pinion объединила коробку передач и двигатель. Двигатель Pinion MGU E1.12, имеет крутящий момент 85 Н*м и мощность 250 Вт (на пике может достигать 600 Вт). Для обслуживания привода требуется замена масла каждые 10 000 км, больше никакого обслуживания блок привода не требует. Частью этой системы также является ременная передача. Благодаря редукторному двигателю MGU исключается износ цепи, звездочек и кассет. Мотор-редуктор с ременной передачей Pinion может проехать более 100 000 км. Привод велосипеда Goroc TR:X 8.63 дает поддержку на скорости до 25 км/ч. Предусмотрено 4 уровня поддержки ECO: 60 %, FLOW: 180 % , FLEX: 280 %, FLY: 400 %. Материал рамы: карбон, алюминиевый задний треугольник. В раму встроен аккумулятор TP 700 FIT 700 Вт*ч. Велосипед совместим с дополнительным аккумулятором FIT Range Extender. В комплекте идет зарядное устройство FIT Fast Charger 5A.





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Вилка Fox AWL дает 130 мм хода передней части колеса. Амортизатор Fox Float дает 130 мм хода задней части колеса. Производителем предусмотрены тормоза TRP с тормозными дисками толщиной 2,3 мм и диаметром 203.

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Велосипед катится на 29 дюймовых колесах с дисками MAVIC eCrossride 1, 30 мм и шинами Schwalbe 29 x 2.35. Предусмотрен передний и задний свет, питающийся от аккумулятора. Также имеются брызговики и встроенная багажная полка. Размеры рамы - S,M,L, XL. Цена - 8999 евро.