Человечество испытало на себе химическое, биологическое, ядерное оружие. Теперь наступает эра генетического оружия.

Китайское разведывательное агентство утверждает, что "генное оружие", нацеленное на определенные расы, разрабатывается "определенными" странами в качестве зловещего предупреждения. Китай говорит, что террористы "вооружились" генетическим оружием, созданным искусственным интеллектом, которое видит цель в людях конкретной расовой принадлежности.

реклама

Китайское разведывательное агентство опубликовало заявление в WeChat, в котором сообщается, что "определенные" и формально не принадлежащие государству структуры привлекли китайских "добровольцев" в целях изучения информации о распределении биоразнообразия. В заявлении говорится о разработках отдельными странами средств, которые выявляют генетические различия, связанные с этнической принадлежностью или расой.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Средство воздействия на основе различия генной структуры трудно обнаружить, оно трудно блокируется при распространении и отличается низкой стоимостью. После применения на войне таких средств воздействия произойдет катастрофа, написали в разведке Китая. По данным англоязычной китайской газеты Global Times, если в модель искусственного интеллекта ввести достаточное количество генетических образцов человека, она сможет проанализировать и понять уникальные генетические характеристики каждой этнической группы.