5 полезных инструментов с Aliexpress: электронный штангенциркуль, измеритель контура и другое
Мини-отвертки
Две миниатюрные отвертки, которые отлично подходят для работы в труднодоступных местах. Ручка отвертки выполнена из прочного пластика, который не скользит в руке. Стержень изготовлен из стального сплава. Отвертки представлены двумя типами: прямошлицевая, а также крестовая. Длина крестовой отвертки составляет 36.1 мм, прямошлицевая – 37 мм.
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Цена на момент публикации: $0.40
Бесщеточный шуруповерт 3 в 1
Мощный аккумуляторный шуруповерт с бесщеточным двигателем. Особенностью данной модели, является совместимость инструмента с аккумуляторами известного бренда Makita 18 В – 21 В (BL1830, BL1840, BL1850, BL1860). При максимальной нагрузке шуруповерт выдает 1800 об/мин, а также крутящий момент до 90 нм. Диаметр патрона для установки сверл или бит может быть не более 13 мм. Инструмент работает в трех режимах: закручивание/откручивание, сверление, а также удар.
Продавец предлагает несколько видов комплектации шуруповерта, в который может входить: съемный аккумулятор с зарядным устройством, сумка для хранения, а также ручка-держатель.
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Цена на момент публикации: $44.20
Электронный штангенциркуль
Высокоточный измерительный инструмент, который предназначен для измерения внутренних и наружных размеров. Корпус инструмента выполнен из металла. Диапазон измерения составляет 0-150 мм, с точностью измерения 0.02 мм. Штангенциркуль имеет три функциональных кнопки: включение/отключение, калибровка нуля, а также выбор единицы измерения (миллиметры или дюймы). Питание устройства осуществляется от батарейки LR44 на 1.5 В.
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Цена на момент публикации: $13.32
Измеритель контура
Инструмент, позволяющий точно скопировать криволинейную поверхность предмета. Устройство представляет собой линейку с плотно закреплёнными пластинами, которые в точности передают форму другого предмета. Продавцом представлено два размера измерителя: 120 мм и 250 мм. Измеритель контура отлично подойдет при укладке ламината или других материалов, а также для решения многих иных задач.
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Цена на момент публикации: $3.81- 6.66
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Набор инструментов для автомобиля
Профессиональный набор различного инструмента для обслуживания автомобиля. В состав набора входят самые распространенные комплектующие, такие как: ключ-трещотка, насадки на торцевой ключ, отвертка с множеством бит, удлинитель, ключ рожково-накидной и многое другое. Инструмент изготовлен из качественной хромованадиевой стали. Для удобства хранения, а также транспортировки набора, предусмотрен удобный кейс.
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Цена на момент публикации: $12.74- 163.19
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