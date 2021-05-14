Водонепроницаемая измерительная рулетка с лазерным дальномером. Корпус измерительного устройства выполнен из прочного АБС-пластика с габаритными размерами 70*35*75 мм. На задней стороне устройства находится разъем Micro-USB для зарядки рулетки. Результаты измерения, а также состояние зарядки аккумулятора выводятся на небольшой дисплей. Максимальная измеряемая длина рулетки составляет 5 метров, лазерного дальномера – 40 метров. Заявленная точность измерения составляет 0.01 мм.

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Цена на момент публикации: $15.29

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Универсальная насадка изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали. Устройство может принимать форму различных гаек, винтов и болтов. Диаметр устанавливаемой в насадку биты составляет от 7 мм до 19 мм. Габаритные размеры насадки равны 53*25 мм. Вес изделия составляет 163 грамм.

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Цена на момент публикации: $3.99

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Профессиональные плоскогубцы, изготовленные из хромованадиевой стали с высокой степенью прочности. Плоскогубцы оснащены бокорезами, обжимным инструментом для наконечников (кримпер), а также стриппером, с помощью которого, можно зачистить изоляцию проводов различного диаметра. На ручках плоскогубцев имеются резиновые накладки, позволяющие прочно держать инструмент в процессе работы. На странице продавца представлены пять моделей инструмента с различной длиной и функционалом.

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Цена на момент публикации: $11.93

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Компактный набор инструментов, в комплект которого, входит 38 компонентов. Набор поставляется в пластиковом кейсе с габаритными размерами 165*95*45 мм и весом 752 грамма. В набор входят:

Отвертка;

Ключ с храповым механизмом;

Удлинитель для бит;

Насадка для бит;

10 торцевых насадок;

22 биты.

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Длина отвертки, а также храпового ключа-трещетки составляет 135 мм. Рукоятки прорезинены и прочно сидят в руке. Все насадки в наборе изготовлены из прочной стали твердостью 48-52 HRC.

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Цена на момент публикации: $22.20

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Удобный портативный ящик для хранения инструмента. Ящик изготовлен из прочного пластика, черного цвета. Идеально подходит для хранения и транспортировки небольших инструментов. На странице продавца представлены три модели ящика:

Маленький (220*90*100 мм);

Средний (280*130*130 мм);

Большой (305*135*160 мм).

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На крышке ящика имеются два дополнительных органайзера для хранения мелких принадлежностей.

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Цена на момент публикации: $9.77-18.27

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