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5 интересных электроинструментов с Aliexpress: цепная пила, угловая шлифмашина и другое

Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
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Перфоратор

Качественный перфоратор от китайского бренда DEKO. Инструмент выполнен в прочном пластиковом корпусе. Питание перфоратора осуществляется от сети 220 В. Номинальная мощность составляет 800 Вт, с силой удара 2.4 Дж, что отлично подходит для домашних нужд. Инструмент имеет стандартный набор функций, в числе которых входят: 

  • Три режима работы (удар, сверление, а также сверление с ударом);
  • Плавная регулировка скорости вращения;
  • Реверс;
  • Наличие быстросменного патрона для сверл SDS-plus.

Перфоратор поставляет в пластиковом кейсе с набором зубил и сверл. Доставка инструмента возможна со склада в РФ или Украины.

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Цена на момент публикации: $54.99

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Электрическая цепная пила

Портативная электрическая пила позволит легко распилить небольшие доски, обрезать ветки деревьев, а небольшой размер устройства позволит легко пользоваться инструментом одной рукой. Корпус пилы изготовлен из качественного АБС-пластика с прорезиненной вставкой у рукояти устройства. Мощность пилы составляет 550 Вт, что с запасом хватает для бытовых нужд. Цепная пила оснащена литиевым аккумулятором на 2000 мАч (24 В), позволяющий работать инструментом на протяжении нескольких часов. В комплект поставки входит: цепная пила, один аккумулятор, зарядное устройство, ключ и отвертка, а также руководство пользователя. Доставка устройства возможна со склада в РФ.

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Цена на момент публикации: $42.94

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Электрический гайковёрт

Мощный электрический гайковерт с возможностью установки аккумуляторов от бренда Makita на 18 В. Максимальная скорость вращения без нагрузки составляет 4000 об/мин, с крутящим моментом 520 нм. Корпус гайковерта изготовлен из прочного пластика с прорезиненной вставкой на рукояти. В инструменте установлен бесщеточный мотор, а также имеются функции плавной регулировки скорости, реверс и подсветка области работы. Доставка гайковерта возможна со склада в РФ.

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Цена на момент публикации: $25.90

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Угловая шлифмашина

Угловая шлифмашина DEKO (болгарка) предназначена для резки и шлифовки различных твердых материалов. Инструмент имеет небольшие габаритные размеры 370*140*120 мм и вес 2.4 кг. Мощность шлифмашины составляет 1600 Вт с предельной скоростью вращения 11000 об/мин. Инструмент поддерживает установку самых ходовых дисков на 125 мм. На корпусе инструмента имеется кнопка включения с возможностью регулировать количество оборотов, защитный кожух для дисков, а также удобная ручка-держатель. Питание УШМ осуществляется от сети 220 В. Доставка товара возможна со склада в РФ или Украины.

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Цена на момент публикации: $36.65

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Электрическая отвертка

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Портативная электрическая отвертка WORKPRO с крутящим моментом 3.5 нм и максимальной скоростью вращения 1500 об/мин. Инструмент выполнен в пластиковом корпусе с удобной прорезиненной ручкой. Отличительной конструктивной особенностью отвертки, является возможность работать с устройством в двух положениях.

В комплект поставки устройства входит кейс, а также набор широко распространённых бит, которые изготовлены из качественной хромованадиевой стали. Доставка отвертки возможна со склада в РФ.

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Цена на момент публикации: $49.99

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