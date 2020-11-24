5 полезных мужских инструментов с Aliexpress: складная пила, электрическая отвертка Bosch и другое
Складная пила
Острая складная пила, лезвие которой, изготовлено из закаленной стали 65Mn. Инструмент компактен и удобен в использовании: лезвие складывается в рукоять и при надобности раскладывается в рабочее положение, которое фиксируется замком. Данная пила отлично подходит для садоводства или в качестве удобного инструмента при поездках на природу (пилить ветки для костра или резать кости). Конкретно под ваши нужды, возможно заказать пилу с необходимой вам длиной лезвия: 150 мм, 210 мм и 250 мм.
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Цифровой мультиметр
Бюджетный цифровой мультиметр с большим количеством заказов и хорошим рейтингом. Прибор выполнен в небольшом пластиковом корпусе 137*68*34 мм. Питание осуществляется от батарейки на 9 В 6F22 («крона»). ANENG XL830L имеет монохромный дисплей с подсветкой, а также возможность запоминать в памяти устройства последние измеренные значения тока, напряжения, сопротивления. Предел измерения постоянного\переменного напряжения равен 600 В, ток 10 А и сопротивление до 2 Мом. В комплекте поставки входит мультиметр, инструкция и два щупа.
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Электрическая отвертка
Электрическая отвертка от известного бренда Bosch, обладает максимальным крутящим моментом 5 нм. Инструмент выполнен в качественном пластиковом корпусе с прорезиненными вставками. На корпусе устройства находится удобный 6-ти ступенчатый регулятор крутящего момента, позволяющий максимально комфортно работать как с мелкими крепежными деталями (винты компьютера), так и закручивать шурупы в доску. К остальным важным элементам управления можно отнести кнопку включения\отключения отвертки, а также реверс. Зарядка электрической отвертки осуществляется через разъем Micro-USB. В комплекте поставки входит электрическая отвертка, удобный бокс для хранения инструмента, инструкция, кабель зарядки и две оригинальных биты от Bosch.
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Многофункциональные пассатижи
Профессиональные плоскогубцы, изготовленные из хромованадиевой стали с высокой твердостью. Ручки инструмента имеют износостойкие накладки из ПВХ. Инструмент имеет тонкую насечку на губках, зубчатую выемку для работы с болтами или другими цилиндрическими элементами, бокорезы, а также стриппер для зачистки проводов от изоляции.
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Набор отверток
Большой набор отверток, включающий в себя 135 комплектующих, а именно: 115 широко распространенных бит, а также 20 различных аксессуаров для удобной работы. К дополнительным аксессуарам относятся: ручка для бит, удлинитель, пинцет, гибкий удлинитель для труднодоступных мест, намагничиватель/размагничиватель и многое другое. Все детали инструмента выполнены из качественной стали и поставляются в ластиковом боксе, черного цвета.
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