Чехол изготовлен из качественной, искусственной кожи. Габаритные размеры (длина*ширина) составляют 106*10.3 см, с наружным диаметром 37-38 см. Чехол представлен в четырех вариантах окраски: серый, красный, желтый и синий цвет. Доставка товара возможна только с территории Китая.

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ЖК-дисплей с диагональю 4.3 дюйма и разрешением 480 Х 234 пикселя. В комплект поставки входит небольшая камера заднего вида, с помощью которой, вы сможете парковаться без особых проблем. Габаритные размера монитора составляют 118*24*78 мм, корпус выполнен из АБС-пластика. Для питания устройства используется разъем прикуривателя на 12 В.

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Небольшой тестер, с помощью которого, можно определить состояние тормозной жидкости. Принцип действия основан на определении степени влажности (содержания воды) в тормозной жидкости автомобиля. Устройство представляет собой ручку с индикаторами разного цвета: зеленый цвет (H2O <1.5%), желтый цвет (1.5% - 3%), красный цвет (H2O> 3%). Высокое содержание влаги в жидкости, может снизить эффективность торможения.

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Выдвижное смотровое зеркало позволит осмотреть труднодоступные места автомобиля. Зеркало имеет светодиодную подсветку, с питанием от двух батареек CR2032. В сложенном состоянии длин ручки составляет 380 мм, в разложенном на всю длину – 730 мм. Подвижное крепление у основания зеркала позволит установить его в нужное вам положение. Доставка телескопического зеркала возможна со склада в РФ.

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Полезное устройство, позволяющее определить уровень алкоголя в крови. Питание устройства происходит от трех батареек ААА. В комплекте с тестером идут пять мундштуков, а также руководство пользователя. На корпусе присутствует всего одна функциональная кнопка, управляющая тестером. Показания измерения содержания алкоголя в крови выводятся на небольшом монохромном дисплее.

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Подробные технические параметры приведены ниже.

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