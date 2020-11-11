10 популярных инструментов на распродаже 11.11 Aliexpress: шуруповерт, мощная УШМ и другое
Стартовала распродажа на торговой площадке Aliexpress и вашему вниманию предлагаю подборку популярных инструментов, которые можно купить по скидке в день распродажи 11.11.
Мультитул
Качественный многофункциональный инструмент от известного китайского бренда Xiaomi. Мультитул включает в себя множество различных инструментов, включающих в себя: нож, плоскогубцы, резак для проволоки, резак для толстой проволоки, ножницы, крестообразную отвертку (Phillips), канатный резак, нож для зачистки проводов, консервный нож, открывалку для бутылок, отвертку с прямым шлицем, ударный инструмент для стекла, а также пилу. Все инструменты в мультитуле выполнены из качественной легированной стали, твердостью HRC50.
реклама
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Шуруповерт
Аккумуляторный шуруповерт WOSAI представлен в трех конфигурациях (12 В, 16 В, 20 В). Корпус изготовлен из качественного пластика с прорезиненными вставками. Инструмент обладает различными полезными функциями, в числе которых входят: плавный регулятор скорости, выбор режима сверление/закручивание, подсветку, реверс, а также быстросъемный аккумулятор. Большое количество положительных отзывов от покупателей, свидетельствуют о надежности и качестве данного шуруповерта. Быстрая доставка инструмента возможна со склада в РФ.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Сумка для инструментов
Вместительная сумка для инструментов от известного бренда WORKPRO. Сумка изготовлена из прочного материала полиэстер 600D, имеющего высокую устойчивость к износу и прочность. Покупателю представлены два варианта сумки с различными размерами: маленькая 320*180*230 мм, а также большая 460*210*260 мм. Качество пошива вполне достойное, у основания сумки находятся резиновые накладки, которые защищают изделие от грязи и смягчает повреждения, если сумка упадет.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Угловая шлифовальная машина
Эргономичная болгарка POSENPRO мощностью 1050 Вт. Отлично подходит для работы в домашних условиях: резки, шлифовки, полировки различных материалов. Диаметр шлифовального круга составляет 125 мм. Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, который отлично отводит тепло. На ручке инструмента находится небольшой пятиступенчатый переключатель, с помощью которого, можно регулировать количество оборотов (от 3000 об/мин до 10500 об/мин). Габаритные размеры угловой шлифмашины POSENPRO составляют 375*105 мм. Возможна доставка товара со склада в РФ.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Набор инструментов
Большой набор инструментов от компании WORKPRO. В состав набора входит 165 комплектующих, включающие в себя: гаечные и шестигранные ключи, муфты, широко распространенные биты, рулетку, плоскогубцы, молоток, ключ трещотку, а также несколько отверток. Рабочая часть инструментов выполнена из качественной и прочной стали. Возможна доставка набора инструментов WORKPRO со склада в РФ.
реклама
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Цифровой мультиметр
Профессиональный цифровой мультиметр UNI-T UT89XD. Надежный инструмент для измерения тока, напряжения, сопротивления, а также емкости и температуры. Прибор оснащен монохромным дисплеем с подсветкой и встроенным фонариком. Максимальный предел измерения по току (постоянный и переменный) равен 20 А, для напряжения – 1000 В. В комплект поставки, помимо мультиметра с щупами, также входит термопара. Возможна доставка мультиметра со склада в РФ.
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
Перфоратор
реклама
Аккумуляторный перфоратор WOSAI, с силой удара 2.2 Дж. Весомым плюсом данного перфоратора, является его совместимость с аккумуляторами от известного бренда MAKITA, на 18 В. Инструмент оснащен быстросменным патроном SDS-plus, имеет три режима работы (сверление, удар и удар со сверлением), а также удобную индикацию состояния уровня заряда аккумулятора. Габаритные размеры устройства составляют 350*220*90 мм. Возможна доставка перфоратора со склада в РФ.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Цифровой штангенциркуль
Высокоточный измерительный инструмент, изготовленный из нержавеющей стали. Рабочий диапазон измерения составляет 0.01 – 150 мм, с точностью измерения 0.01 мм. Штангенциркуль имеет небольшой дисплей, а также три функциональных кнопки:
- mm/inch (переключение единицы измерения миллиметры/дюймы);
- off/on (включение и отключение питания штангенциркуля);
- zero (калибровка нуля).
Габаритные размеры устройства составляют 235*75*16 мм.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Сабельная пила
Эффективный инструмент по распилу большинства материалов: металл, дерево, керамика и т.д. Конструктивной особенностью сабельных пил является маятниковое движение пилы, что позволяет удобно пользоваться инструментом в труднодоступных местах. Сабельная пила HILDA обладает мощностью в 710 Вт, с максимальной глубиной резки 117 мм. Инструмент имеет небольшие габаритные размеры 400*150 мм и вес 2.7 кг. В комплект поставки включены две пилы для резки металла и дерева. Возможна доставка товара со склада в РФ.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Набор клеевого пистолета
Компактный набор, который включает в себя: клеевой пистолет мощностью 20 В, набор различных стрежней для клеевого пистолета, небольшой пластиковый органайзер, пинцеты, а также удобную сумку для хранения набора. Устройство подходит для склеивания большинства видов материалов, однако чаще всего, используется для работы с бумагой, деревом, пластиком, керамикой или стеклом.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила