5 полезных насадок для шуруповерта с Aliexpress: угловая насадка, адаптер сабельной пилы и другое
Угловая насадка-патрон
Насадка для шуруповерта, которая позволяет работать инструментом под углом 1050. Насадка-патрон изготовлена из хромованадиевой стали, с габаритными размерами 65*32 мм. Устройство представляет собой механизм на подшипниках, передающие вращательные движения шуруповерта на посадочное отверстие под шестигранную биту (6 мм). На посадочном месте имеется мощный магнит, который не позволит бите выпасть.
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Цена на момент публикации: $2.57
Адаптер шпинделя УШМ
Интересное приспособление, которое позволяет работать с дисками УШМ от шуруповерта. Несомненно, полезная вещь, которая может выручить в том случае, когда болгарки под рукой не окажется. Все элементы в наборе изготовлены из качественной стали. Комплект поставки включает в себя: один шатун с диаметром выбор (5, 8, 10 или 12 мм), гаечный ключ, а также ключ для зажима.
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Цена на момент публикации: $4.99
Насадка заклепочник
Насадка заклепочник позволяет быстро и легко превратить ваш шуруповерт в устройство установки вытяжных заклепок. Габаритные размеры насадки составляют 143*35 мм. В комплект входят четыре наконечника, подходящие под разные диаметры заклепок (2.4 мм, 3.2 мм, 4 мм, 4.8 мм), а также специализированный ключ и удобная ручка-держатель.
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Цена на момент публикации: $13.40
Адаптер сабельной пилы
Данный адаптер позволяет сделать из вашего шуруповерта - небольшую сабельную пилу. Устройство идеально подходит для резки древесины, металла, а также пластика. Максимальная глубина резки составляет не более 120 мм. В комплект поставки адаптера входит: адаптер сабельной пилы, две пилы по дереву с длиной 150 мм и 100 мм, а также одна пила по металлу (135 мм). Возможна доставка адаптера со склада в РФ.
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Цена на момент публикации: $15.11
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Насадка для автоматической подачи саморезов
Полезный инструмент для людей, которые занимаются отделочными работами. Устройство позволяет быстро и без особых проблем закручивать шурупы, благодаря системе с автоматической подачей саморезов на ленте. В комплект поставки входит автоматическая насадка, бита, а также лента с шурупами. Глубина закручивания саморезов может регулироваться.
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Цена на момент публикации: $16.55
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