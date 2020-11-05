Интересные мужские инструменты с Aliexpress: резак для гипсокартона, насадка на УШМ и другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Инструмент для резки гипсокартона
Интересное приспособления, с помощью которого, можно просто и идеально ровно отрезать лист гипсокартона. Инструмент представляет собой направляющую с линейкой, на которой закреплено острое лезвие, а также удобная рукоятка. Диапазон резки составляет от 2 до 60 сантиметров. Направляющая изготовлена из нержавеющей стали, в качестве режущего элемента используется лезвие канцелярского ножа.
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Насадка-стамеска на УШМ
Насадка на угловую шлифовальную машину (болгарка), позволяющая использовать инструмент в качестве стамески. Насадка станет отличным приобретением для плотников. Принцип действия устройства базируется на модификации вращающегося движения патрона болгарки, в возвратно-поступательные движения сменной насадки. В комплекте поставки идут две стамески. Большим плюсом данного устройства, является его совместимость с большим количества различных УШМ.
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Пневматический отбойный молоток
Профессиональный инструмент, предназначенный для рубки и демонтажа различных конструкций, удаления ржавчины и сколов. Незаменимая вещь в мастерских или сервисах. Устройство изготовлено из качественной, легированной стали, с габаритными размерами 139*146 мм. В комплекте поставки ручного отбойника, имеются четыре зубила, с различной формой и размером.
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Набор монтажных инструментов для сантехники
Качественный набор различных инструментов предназначенных для монтажа сантехнических систем. Данный набор является бюджетным аналогом Rehau 16-32. В набор входят такие комплектующие:
- прессованные плоскогубцы;
- расширительные плоскогубцы;
- расширяющиеся головки (16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм);
- вилки для прессования (16-20 мм; 25-32 мм);
- резак для труб;
- чистящая щетка.
Набор поставляется в удобном, пластиковом кейсе. Возможна доставка товара со склада в РФ.
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Аккумуляторный гайковерт
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Универсальный инструмент для работы с гайками и болтами. Инструмент оснащен 12 В аккумулятором, на 4000 мАч. Максимальный крутящий момент равен 65 нм. Гайковерт имеет различные особенности, такие как: быстросменный патрон, реверс (закручивание/откручивание), подсветку, индикатор состояния батареи, прорезиненную рукоять. В качестве дополнительной опции, можно заказать второй аккумулятор, для более длительной работы с инструментом.
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