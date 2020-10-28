Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Качественный ударный, бесщеточный гайковерт от компании Drillpro на 18 В. Особенностью данного электрического инструмента является его совместимость с брендовыми аккумуляторами производителя Makita. Гайковерт довольно мощный, с крутящим моментом 520 н/м. корпус изготовлен из качественного пластика, также имеется регулировка скорости, светодиодная подсветка зоны работ, реверс и индикатор состояния батареи. Габаритные размеры устройства составляют 200*150 мм.

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Цена на момент публикации: $29.99

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Электрический паяльник JCD с регулировкой температуры. Предельная мощность паяльника составляет 80 Вт, при максимальной температуре 5000 С. На корпусе устройства расположен небольшой дисплей, на котором выводится текущая температура. Нагревательный элемент керамический, с широко используемым типом жала 900M-B1.2. Паяльник имеет функцию калибровки температуры, а также рабочий температурный диапазон 1800 С – 5000 С. Провод достаточно длинный, его длина составляет 1.5 метра. Габаритные размеры составляют 254*55*35 мм.

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Цена на момент публикации: $8.39

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Угловая шлифмашина от известного бренда DEKO с диском 125 мм. Максимальная мощность устройства составляет 1600 Вт, со скоростью 11000 об/мин, этого вполне хватает для выполнения работы средней сложности (домашней). Вес у болгарки стандартный и составляет порядка 2.5 кг. На инструменте присутствует защитный кожух, а также кнопка регулятора скорости вращения диска. Питается инструмент от сети 220 В. Габаритные размеры устройства составляют 370*140*120 мм. Возможна доставка угловой шлифмашины со склада в РФ.

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Цена на момент публикации: $26.65

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Качественный инструмент крепления различных предметов. Данный степлер от компании WORKPRO является универсальным, он совместим для работы со скобами и гвоздями (T20, T50, JT21, CT10X, GA18, GA18 PIN,). Мощная пружина позволяет без особых усилий закрепить гвоздями или скобами нужный вам предмет. Эргономичный дизайн степлера способствует длительной работе с инструментом, при котором кисть руки не будет уставать.

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Цена на момент публикации: $15.59

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Отличный набор прецизионных отверток от компании JAKEMY. В комплекте набора входит 61 комплектующая, среди которых: ручка из алюминиевого сплава; коннектор – преобразователь H6.3 в H4, а также H4.0 для разъема H6.3; гибкий удлинитель для труднодоступных мест; шесть шестигранных розеток; 44 биты из хромованадиевой стали (CR-V). Все элементы выполнены качественно и рассчитаны на долгий срок работы. Для удобства хранения и транспортировки набора, предусмотрен пластиковый кейс с габаритными размерами 250*100 мм.

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Цена на момент публикации: $12.46

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