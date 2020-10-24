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Подборка компьютерной периферии с Aliexpress: механическая клавиатура, адаптер M.2 NVMe и другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

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Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!


Механическая клавиатура

Игровая механическая клавиатура ZUOYA имеет высокую надежность и долговечность. Основным преимуществом механической клавиатуры является низкое время отклика (менее 0.2 секунды). Клавиатура оснащена динамической подсветкой с несколькими вариантами свечения. Антискользящие покрытие на задней крышки клавиатуры, позволит надежно установить ее на рабочую поверхность. Габаритные размеры небольшие и составляют 352*125 мм. Русская раскладка клавиатуры присутствует.

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Адаптер M.2 NVMe в PCI Express

Адаптер позволяющий подключить SSD диск спецификации NVMe в разъем PCI Express. Этот адаптер нужен в том случае, если на вашей материнской плате нет предустановленного разъема M.2. С этим адаптером вы можете приобрести M.2 NVMe SSD диск и наслаждаться фантастической пропускной способностью до 40 Гбит/сек. Данный адаптер подходит для таких типов разъемов M.2: 2280 2260 2242 2230. 

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Игровая мышь Razer DeathAdder

Компания Razer является одним из лидеров по производству качественной игровой периферии. Игровая мышь Razer DeathAdder является одной из лучших манипуляторов по соотношению цена/качество. Мышка обладает чувствительностью 6400 DPI с частотой опроса 1000 Гц, имеет пять программируемых кнопок, а также удобную фирменную утилиту для настройки всех параметров манипулятора. Кнопки под правый и левый клик оснащены высококачественными переключателями, которые рассчитаны на 10 млн. нажатий. Габаритные размеры устройства составляют 127*73*43 мм.

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USB-хаб

Надежный USB-хаб с интерфейсом USB 3.0, и максимальной скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Продавец предлагает три варианта комплектации хаба: три порта USB 3.0 (длина кабеля 300 мм), три порта USB 2.0 (длина кабеля 100 мм), а также шесть портов USB 2.0 (длина кабеля 900 мм). Каждый концентратор оснащен картридером. Устройство легко подключается к персональному компьютеру и не требует установки дополнительных драйверов. 

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Wi-Fi повторитель Xiaomi Mijia Pro

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Данный ретранслятор от Xiaomi, позволяет усилить сигнал Wi-Fi за счет двух мощных антенн. Устройство поддерживает скорость передачи данных до 300 Мбит/с. К Xiaomi Mijia Pro возможно подключить до 64 устройств, а управлять настройками сети можно при помощи фирменного приложения Xiaomi Mi Wi-Fi. Повторитель Mijia Pro совместим с роутерами других производителей (не только Xiaomi). 

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