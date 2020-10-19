Подборка мужских инструментов с Aliexpress: цифровой инклинометр, гайковерт и другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Цифровой инклинометр
Цифровой инклинометр позволяет точно определить угол наклона абсолютно любой поверхности. Прибор имеет небольшие габаритные размеры 57*55*27 мм, корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Снизу корпуса устройства установлен магнит, для удобного крепления прибора на металлической конструкции. Инструмент питается от двух батареек ААА (не входит в комплект). Максимальный угол наклона, который может измерить инклинометр, равен 90 градусов. Точность измерения прибора составляет 0.2 градуса, с возможностью калибровки.
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Набор отверток WORKPRO
Профессиональный набор отверток в удобном пластиковом кейсе. В набор входит 45 комплектующих, которые идеально подойдут для домашнего пользования или в мастерской. Комплектация набора: семь отверток (крестообразные и под прямой шлиц), десять прецизионных отверток, 16 различных бит и отвертка для них, торцевые головки в количестве девяти штук. Рабочая часть отверток изготовлена из высококачественной хромованадиевой стали, ручки прорезинены, благодаря чему – не скользят в руках при работе.
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Гайковерт WOSAI
Качественный инструмент от известного китайского бренда на 20 В. Максимальный крутящий момент у инструмента составляет 300 Н/м, что является весьма неплохим показателем. Гайковерт WOSAI может быть оснащен емкостным аккумулятором на 2 Ач, 3 Ач или 4 Ач. Из остального функционала, хочется отметить: возможность регулировки скорости вращения, подсветку зоны работ, индикатор заряда батареи, функцию реверса, а также удобную прорезиненную рукоять у гайковерта.
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Цифровой измеритель мощности с розеткой
Цифровой измеритель мощности позволяет определить уровень энергопотребления различных устройств. Прибор изготовлен из пластика, на корпусе располагается дисплей с 4-мя функциональными кнопками (mode, set, up, down). Максимальная нагрузка на прибор составляет 16 А / 3680 Вт. Предельная точность измеряемого напряжения, силы тока или мощности равно в пределах 1-2%.
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Клещи для зачистки и обрезки проводов
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Отличный многофункциональный инструмент, который позволит с легкостью зачистить электрические провода (от 0.2 мм до 6 мм), для этого в инструменте есть регулировочный винт. Рабочая часть клещей изготовлена из углеродистой стали. Ручки у инструмента прорезинены, люфта не наблюдается. Длина инструмента составляет 205 мм.
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