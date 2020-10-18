Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Оригинальная, электрическая гирлянда с прищепками для ваших фотографий. Источник питания у гирлянды может быть разный: батарейки АА, USB устройство, аккумуляторная батарейка. Максимальная длина провода гирлянды составляет 10 метров (100 лампочек). Светодиодные лампочки имеют высокую яркость и низкое энергопотребление. Светодиодная гирлянда станет отличным украшением интерьера вашего дома в новогоднюю ночь.

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Цена на момент публикации: $1.82 - 4.65

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Многофункциональная силиконовая губка, которой удобно пользоваться в повседневной жизни. Диаметр губки составляет 110 мм. Губкой удобно очищать различные поверхности на кухне, чистить посуду от остатков еды, использовать в качестве замены термостойким перчаткам, а также применять как подставку для посуды. Губка легко моется после использования.

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Цена на момент публикации: $0.99

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Красивые, беспроводные наушники с микрофоном. Наушники соединяются со смартфоном или другим устройством по Bluetooth V5.1. Основные характеристики наушников: чувствительность 18 дБ, сопротивление 36 Ω, диапазон воспроизводимых частот равен от 25 Гц до 20000 Гц. Наушники поддерживают голосовые команды Apple Siri и Google Assistant. Небольшой особенностью кейса данных наушников, есть наличие светодиодного фонаря. В комплекте поставки входят дополнительные резиновые амбушюры трех размеров.

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Цена на момент публикации: $14.13

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Качественный магнитный кабель для зарядки смартфона. Кабель можно заказать для различных типов разъемов: Micro-USB, USB Type-C, Lightning. С помощью этого провода можно с легкостью заряжать устройства с поддержкой быстрой зарядки (3 А). Кабель по всей длине имеет прочную, защитную нейлоновую оплетку, а его длина составляет от одного до двух метров.

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Цена на момент публикации: $0.66

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Качественный и безопасный регулируемый держатель для смартфона изготовлен из алюминия. Габаритные размеры держателя составляют 100*30 мм. Держатель способен закреплять устройства с шириной до 100 мм. В комплекте поставки устройства входит держатель, зажим, шайба, резиновая противоскользящая накладка, шестигранный ключ.

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Цена на момент публикации: $2.24

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