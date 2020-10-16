Полезные мужские товары с Aliexpress: насадка на шуруповерт, сумка для инструментов и другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Насадка универсальный динамометрический ключ
Насадка отлично подходит для шуруповерта или электрической дрели. С ее помощью можно откручивать различные крепежные элементы: гайки, винты, болты и прочее элементы с размерами в диапазоне от 7 до 19 мм. Насадка изготовлена из хромированной стали, она долговечна и прочна. Габаритный размер изделия составляет 53*25 мм. Вес 163 грамма.
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Цена на момент публикации: $3.99
Вместительная сумка для инструментов
Легкая, водонепроницаемая сумка для инструментов от компании WORKPRO. Сумка изготовлена из прочного полиэстера, с габаритными размерами 165*330*215 мм. Сумка довольно вместительная, для хранения различных инструментов либо других предметов, во внутреннем отделении предусмотрено пять карманов и еще четыре снаружи. В сумке удобно хранить и переносить любой небольшой инструмент.
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Цена на момент публикации: $11.74
Паяльная станция
Паяльная станция Power-JCD представляет собой устройство 2 в 1: термофен (800 Вт) и паяльник (80 Вт). Термофен работает в диапазоне температур от 1000С до 4800С, с максимальным потоком воздуха 150 л/мин. Паяльник, рассчитанный на предельную мощность 80 Вт, работает в диапазоне температур от 1800С до 5000С. Паяльник оснащен керамическим нагревательным элементом, что значительно продлевает срок его службы и обеспечивает быстрый нагрев в течение 30 секунд.
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Цена на момент публикации: $22.39 - 50.39
Эндоскопическая камера
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Устройство отлично подходит для самых разнообразных действий, которые требуют визуальный доступ в труднодоступные места. Внутренний диаметр объектива мини камеры составляет 8 мм, с углом обзора 700. Камера может снимать в нескольких разрешениях: 640 Х 480, 1280 Х 720, 1600 Х 1200. Благодаря универсальному USB порту, эндоскоп можно подключить к различным устройствам: смартфон, компьютер, планшет.
Максимальная длина провода может составлять до 5 метров. Эндоскоп полностью водонепроницаемый и защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
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Цена на момент публикации: $7.62
Мультитул из нержавеющей стали
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Многофункциональный инструмент из качественной нержавеющей стали. Габаритные размеры в сложенном состоянии составляют 104*39 мм. Мультитул включает в себя различные инструменты: нож, пила, две отвертки (под прямой шлиц и крестообразная), открывалку, плоскогубцы, а также насадку с комплектом различных бит. В комплекте поставки имеется чехол для инструмента.
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Цена на момент публикации: $15.28
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