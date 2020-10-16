Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Насадка отлично подходит для шуруповерта или электрической дрели. С ее помощью можно откручивать различные крепежные элементы: гайки, винты, болты и прочее элементы с размерами в диапазоне от 7 до 19 мм. Насадка изготовлена из хромированной стали, она долговечна и прочна. Габаритный размер изделия составляет 53*25 мм. Вес 163 грамма.

реклама

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $3.99

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Легкая, водонепроницаемая сумка для инструментов от компании WORKPRO. Сумка изготовлена из прочного полиэстера, с габаритными размерами 165*330*215 мм. Сумка довольно вместительная, для хранения различных инструментов либо других предметов, во внутреннем отделении предусмотрено пять карманов и еще четыре снаружи. В сумке удобно хранить и переносить любой небольшой инструмент.

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $11.74

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Паяльная станция Power-JCD представляет собой устройство 2 в 1: термофен (800 Вт) и паяльник (80 Вт). Термофен работает в диапазоне температур от 1000С до 4800С, с максимальным потоком воздуха 150 л/мин. Паяльник, рассчитанный на предельную мощность 80 Вт, работает в диапазоне температур от 1800С до 5000С. Паяльник оснащен керамическим нагревательным элементом, что значительно продлевает срок его службы и обеспечивает быстрый нагрев в течение 30 секунд.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $22.39 - 50.39

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама





Устройство отлично подходит для самых разнообразных действий, которые требуют визуальный доступ в труднодоступные места. Внутренний диаметр объектива мини камеры составляет 8 мм, с углом обзора 700. Камера может снимать в нескольких разрешениях: 640 Х 480, 1280 Х 720, 1600 Х 1200. Благодаря универсальному USB порту, эндоскоп можно подключить к различным устройствам: смартфон, компьютер, планшет.

Максимальная длина провода может составлять до 5 метров. Эндоскоп полностью водонепроницаемый и защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $7.62

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама

Многофункциональный инструмент из качественной нержавеющей стали. Габаритные размеры в сложенном состоянии составляют 104*39 мм. Мультитул включает в себя различные инструменты: нож, пила, две отвертки (под прямой шлиц и крестообразная), открывалку, плоскогубцы, а также насадку с комплектом различных бит. В комплекте поставки имеется чехол для инструмента.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама

Цена на момент публикации: $15.28

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Подарочный купон для новых пользователей с Aliexpress на 25$ ЗДЕСЬ

реклама

Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!