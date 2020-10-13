Подборка полезных товаров для автомобилистов с Aliexpress на распродаже «Время чудес»: тестер тормозной жидкости, автомобильный тестер аккумулятора и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Автомобильный тестер аккумулятора
Умный автомобильный тестер позволяет определить состояние аккумулятора и подсказать вам нужна ли его замена. Прибор может анализировать множество параметров, которые включают в себя: проверка внутреннего сопротивления, индикация времени работы аккумулятора в процентах, мониторинг напряжения в режиме реального времени. Также можно сделать нагрузочный тест и проверить ток пульсации при зарядке аккумулятора. Все результаты тестирования можно хранить во внутренней памяти устройства.
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Прибор оснащен цветным экраном на 2.4 дюйма. Для удобства пользования тестером, предусмотрена поддержка русского языка. Возможен заказ с доставкой из РФ.
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Тестер тормозной жидкости
Тестер позволяет определить качество тормозной жидкости. Конструктивно, тестер представляет собой ручку с пятью светодиодами, которые отображают состояние тормозной жидкости. Принцип работы устройства основан на изменении проводимости жидкости, для определения ее влажности. Для тестирования тормозной жидкости, необходимо вставить тестер в резервуар, затем в течение нескольких секунд результат отобразится светодиодами.
В качестве питания тестера используется одна батарейка типа ААА.
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Телескопическое зеркало
Удобное телескопическое зеркало для просмотра труднодоступных мест автомобиля. Диаметр зеркала составляет 50 мм, которое установлено на шарнире с углом обзора 3600. Ручка выполнена из нержавеющей стали, в сложенном состоянии ее длина составляет 240 мм, в разложенном максимальная длина равна 730 мм. Ручка легко растягивается и фиксируется на нужную вам длину.
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Комплект для удаления контактных клемм автомобиля
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Недорогой и полезный инструмент для каждого автомобилиста. Данный набор предназначен для удаления автомобильных проволочных клемм. Посылка включает в себя набор из 18 элементов с различным форм-фактором и диаметром (1.4 мм – 6 мм). Все элементы в наборе выполнены из качественной стали, металл не упругий и не сгибается, форму держит хорошо. Доставка посылки возможна только с территории Китая.
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Многофункциональный инструмент для снятия прокладок и уплотнительных колец
Набор включает в себя 4 различных крюка. Ручка инструмента изготовлена из пластика, что позволяет комфортно им пользоваться, а сам крюк из металла. Все крючки имеют различную форму, что делает возможным удобно вытягивать различные уплотнители, кольца, шайбы и другие мелкие детали. Инструмент отлично работает как с резиной, металлом либо пластиком. Длина инструмента составляет 177 мм.
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