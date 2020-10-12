Подборка мужских инструментов с Aliexpress на распродаже «Время чудес»: электронный штангенциркуль, шуруповерт DEKO и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Электронный штангенциркуль
Высокоточный измерительный прибор, предназначенный для измерения внутренних и наружных размеров. Инструмент полностью выполнен из металла. Диапазон измерения электронного штангенциркуля составляет от 0.01 мм до 150 мм, с погрешностью измерений 0.01 мм. Габаритные размеры штангенциркуля равны 235*75*16 мм. Штангенциркуль оснащен небольшим дисплеем, на котором выводятся результаты измерений. Инструмент имеет небольшой, но достаточный функционал: калибровка нуля, а также возможность выбрать единицу измерения (миллиметры или дюймы). Для включения и отключения штангенциркуля используется кнопка on/off.
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Цена на момент публикации: $10.83
Набор паяльника с регулируемой температурой
Компактный набор для пайки в домашних условиях. В состав набора входит паяльник, подставка к нему, пинцет, набор жал, инструмент для снятия изоляции, несколько проводов, флюс, а также небольшая сумка для хранения вышеуказанных принадлежностей. Паяльник имеет мощность 80 Вт, оснащен керамическим нагревательным элементом, а также регулировкой температуры в диапазоне от 1800С до 5000С. Питается паяльник от сети 220 В. Возможна быстрая доставка набора с территории РФ.
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Цена на момент публикации: $8.02 - 23.09
Набор прецизионных отверток
Отличный набор прецизионных отверток от известного китайского бренда JAKEMY. Набор включает в себя 61 комплектующую: ручку под биты из алюминиевого сплава, гибкий удлинитель, несколько насадок для крепления различных бит, и большой набор бит под все существующие стандарты. Ручка имеет намагниченный конец, благодаря чему биты не выскальзывают и надежно крепятся в процессе работы. Все комплектующие набора поставляются в удобном пластиковом кейсе.
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Цена на момент публикации: $12.46
Шуруповерт DEKO
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Качественный инструмент от бренда DEKO. В магазине представлены несколько различных моделей, отличающихся комплектацией и мощностью (12 В, 16 В, 20 В). Шуруповерт оснащен всем необходимым функционалом, включая: быстрозажимной патрон, светодиодную подсветку области работ, два режима работы (сверление/закручивание), регулирование количества оборотов, а также съемный аккумулятор. Заказ и получение товара возможен с территории РФ или Украины.
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Цена на момент публикации: $19.79 - 64.31
Цифровой мультиметр
Умный цифровой мультиметр с большим экраном. Питание прибора осуществляется от двух батареек на 3 В (CR2032), которые идут в комплекте. Мультиметр способен измерять напряжение (переменное и постоянное) до 600 В, емкость конденсаторов, частоту, сопротивление, а также работать в режиме «прозвонка». Прибор способен бесконтактно определять источники напряжения, что повышает его удобство и безопасность в работе. Габаритные размеры мультиметра составляют 136*67*12 мм, с весом 110 грамм.
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Цена на момент публикации: $13.97
Промокоды на скидки в день распродажи:
- LOVIUDACHU (на 150 рублей, при заказе от 2000 рублей)
- SBUDETSA (на 300 рублей, при заказе от 4000 рублей)
- MAGIYA (на 500 рублей, при заказе от 5500 рублей)
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