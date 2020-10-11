Подборка популярных, универсальных зарядных устройств для аккумуляторов с Aliexpress: LiitoKala, BASEN и многие другие
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Зарядное устройство LiitoKala
Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов на 4 банки. Устройство имеет прижимные контакты, позволяющие заряжать все ходовые типоразмеры аккумуляторов в диапазоне от 10440, до крупных 26650 (Li-ion, NiMH, NiCd). Габаритные размеры зарядного устройства составляют 165*100*36 мм. На передней панели располагается информативный дисплей, на котором отображается вся необходима информация в процессе зарядки аккумуляторов: напряжение, емкость, ток заряда и прочее. Питание зарядного устройства осуществляется от блока зарядки на 12 В. Ток осечки составляет менее 100 мА.
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Зарядное устройство BASEN
Универсальное зарядное устройство от BASEN имеет чуть менее урезанный функционал, в сравнении с LiitoKala. В нем также можно заряжать до четырех аккумуляторов одновременно. С помощью прижимных контактов, можно заражать многие широко распространенные типы аккумуляторов 10440, 14500, 18650, 26650 и другие. На передней панели находятся несколько простых индикаторов, отвечающих за уровень заряда аккумулятора, а также ток заряда. Питание самой зарядки осуществляется от разъема Micro-USB (5 В / 2 А).
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Зарядное устройство Liitokala (на два аккумулятора)
Умное зарядное устройство от Liitokala, поддерживающая одновременную зарядку двух аккумуляторов. Им имеет смысл пользоваться, если у вас в наличии небольшое количество аккумуляторов (не имеет смысла переплачивать за модель на четыре банки). Устройство имеет небольшие габаритные размеры 112*60*30 мм. Максимальный ток заряда составляет 1 А. Поддерживаемые типоразмеры аккумуляторов: от 10440, до 18650. Ток осечки составляет менее 100 мА. Комплектация включает в себя: зарядное устройство, кабель USB, зарядный блок на 5 В / 2 А.
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Зарядное устройство GTF
Простое зарядное устройство для аккумуляторов, комплектацию и тип которого, можно выбрать на странице продавца. Габаритные размеры равны 90*30*122 мм. Зарядка совместима с аккумуляторами типоразмера 18650 и ниже. Питание устройства осуществляется от сети 220 В. Зарядное устройство GTF имеет несколько видов защиты, которые способны уберечь аккумулятор от перезаряда или перегрева, или в случае короткого замыкания. Защита сработает, не дав испортить элемент питания. В комплекте поставки входит только зарядное устройство.
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Зарядное устройство VariCore
Дизайн и функционал данной зарядки практически полностью скопирован у LiitoKala. Устройство оснащено одним отсеком для зарядки аккумулятора. Прижимной механизм позволяет заряжать аккумуляторы разных типоразмеров (от 26650 до 10440). Максимальный ток зарядки составляет до 1 А. Выходное напряжение литий-ионных аккумуляторов равно 4.2 В. Зарядное устройство выполнено качественно, доставка осуществляется только с территории Китая.
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