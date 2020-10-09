Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Наружная ткань зонта выполнена из влагостойкого материала. Зонт полностью автоматический, он складывается и раскладывается нажатием одной кнопки. В сложенном состоянии, длина зонта составляет 320 мм. В разложенном состоянии, диаметр купола зонта составляет 1060 мм. Внутренние части зонта (спицы) выполнены из металла. Возможна доставка со склада в Российской Федерации.

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Минималистичные наручные часы с широким дисплеем и необычным дизайном. В часах установлен качественный, кварцевый японский механизм Miyota 2036 Japan. Безель и задняя крышка часов выполнены из нержавеющей стали. Диаметр корпуса равен 40 мм. Ремешок часов изготовлен из качественной нержавеющей стали 316 L, с шириной 22 мм. Стекло часов покрыто антибликовым покрытием, благодаря чему, даже при ярком солнце вы будете видеть всю информацию на часах. Часы полностью водонепроницаемы (3 атм).

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Светодиодный светильник, используемый в качестве питания небольшую солнечную батарею. Максимальная мощность светового потока лампы составляет 270 лм. Мощность солнечной батареи равна 1.2 Вт, с габаритными размерами 130*84*10 мм. В качестве элемента питания светильника используется аккумулятор типоразмера 18650 на 1500 мАч. Светильник имеет дистанционное управление с помощью пульта. В комплекте поставки входит светильник, солнечная батарея, аккумулятор, а также пульт дистанционного управления.

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Планшет для рисования со стилусом в комплекте. Планшет довольно большой, размер экрана составляет 10*6 дюймов, с толщиной 9 мм и весом 570 грамм. Слева от экрана планшета находится мультимедийная панель, с сенсорным управлением. Зарядка планшета осуществляется через разъем USB Type-C. Устройство полностью совместимо с Windows и Mac Os, а также с графическими редакторами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другие. Данный графический планшет является отличным инструментом, как для профессиональных дизайнеров, так и для обычных пользователей. Возможна доставка планшета со склада в РФ.

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Небольшая мини камера, способная пролезть в самые труднодоступные места. Диаметр камеры составляет всего 8 мм, с гибким кабелем длиной от одного до десяти метров. Данная камера полностью водонепроницаема по стандарту IP67. Возле объектива камеры находятся восемь маленьких светодиодов для подсветки. Камера совместима с устройствами на базе iOS, Android, Windows, Mac. Со смартфоном либо иным устройством, эндоскопическая камера соединяется по Wi-Fi. Возможна доставка камеры с территории РФ.

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