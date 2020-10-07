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Подборка полезных товаров для автомобилистов с Aliexpress: умный автомобильный компрессор, антибликовые очки для автомобиля и многое другое

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Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!


Умный автомобильный компрессор

Небольшой автомобильный компрессор (164*148 мм) с максимальным давлением сжатого воздуха 11 бар. Производительность устройства составляет 25 л/мин. Питание компрессора осуществляется от разъема прикуривателя на 12 В. Максимальный потребляемый ток равен 10 А. Вес устройства 950 грамм. Все компоненты компрессора имеют высокое качество.

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Устройство подходит для всех широко распространенных шин.

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Мультимедийная панель

Мультимедийная панель для автомобиля с установленным Android 9.0. Экран имеет разрешение 2К. Панель оснащена расширенным функционалом: встроенная функция GPS, встроенный гироскоп, соединение с интернетом по Wi-Fi, наличие Bluetooth 5.0, модуль FM/AM (может хранить в памяти до 30 станций), несколько портов USB, встроенный Carplay и Android auto, поддержка камеры заднего вида, проигрывание видео и аудио файлов, с максимальной выходной мощностью 50 Вт. Продавец предлагает до шести видов комплектации мультимедийной панели.

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Держатель для телефона

Автомобильный держатель для телефона KUULAA подходит для всех типов смартфонов (от 4 до 4 дюймов). Такой держатель подойдёт под любую форму приборной панели автомобиля. Изготовлен держатель из качественного пластика. Устройство имеет кронштейн, с помощью которого, можно установить требуемое положение держателя. Габаритные размеры устройства составляют 200*55*50 мм.

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Автомобильный видеорегистратор

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Данный автомобильный видеорегистратор имеет интеллектуальное голосовое управление. Видео записывается в формате Full Hd (1920 Х 1080). Объектив видеорегистратора имеет диафрагму 2.2. Устройство оснащено новейшей матрицей от Sony IMX307. Широкий угол обзора 1300 позволяет захватить большой участок наблюдения, даже в ночное время. Для связи со смартфоном необходимо установить фирменное приложение в App Store или Google Play. Видеорегистратор поддерживает установку карт памяти формата MicroSd объемом 32-64 Гб. В комплекте поставки входит: видеорегистратор, кабель зарядки Micro USB (3.5 метра), зарядное устройство 12 В.

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Антибликовые очки

Отличные очки для комфортного вождения автомобиля. Поляризованные линзы очков отлично справляются с бликами от фар, а также уменьшают напряжение зрачка глаза при вождении. На выбор представлены два вида очков: с желтыми и черными линзами. Очки с черными линзами предпочтительно использовать в ночное время суток, с желтыми – в дневное. 

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