Подборка полезных товаров для автомобилистов с Aliexpress: умный автомобильный компрессор, антибликовые очки для автомобиля и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Умный автомобильный компрессор
Небольшой автомобильный компрессор (164*148 мм) с максимальным давлением сжатого воздуха 11 бар. Производительность устройства составляет 25 л/мин. Питание компрессора осуществляется от разъема прикуривателя на 12 В. Максимальный потребляемый ток равен 10 А. Вес устройства 950 грамм. Все компоненты компрессора имеют высокое качество.
реклама
Устройство подходит для всех широко распространенных шин.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Мультимедийная панель
Мультимедийная панель для автомобиля с установленным Android 9.0. Экран имеет разрешение 2К. Панель оснащена расширенным функционалом: встроенная функция GPS, встроенный гироскоп, соединение с интернетом по Wi-Fi, наличие Bluetooth 5.0, модуль FM/AM (может хранить в памяти до 30 станций), несколько портов USB, встроенный Carplay и Android auto, поддержка камеры заднего вида, проигрывание видео и аудио файлов, с максимальной выходной мощностью 50 Вт. Продавец предлагает до шести видов комплектации мультимедийной панели.
реклама
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Держатель для телефона
Автомобильный держатель для телефона KUULAA подходит для всех типов смартфонов (от 4 до 4 дюймов). Такой держатель подойдёт под любую форму приборной панели автомобиля. Изготовлен держатель из качественного пластика. Устройство имеет кронштейн, с помощью которого, можно установить требуемое положение держателя. Габаритные размеры устройства составляют 200*55*50 мм.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Автомобильный видеорегистратор
реклама
Данный автомобильный видеорегистратор имеет интеллектуальное голосовое управление. Видео записывается в формате Full Hd (1920 Х 1080). Объектив видеорегистратора имеет диафрагму 2.2. Устройство оснащено новейшей матрицей от Sony IMX307. Широкий угол обзора 1300 позволяет захватить большой участок наблюдения, даже в ночное время. Для связи со смартфоном необходимо установить фирменное приложение в App Store или Google Play. Видеорегистратор поддерживает установку карт памяти формата MicroSd объемом 32-64 Гб. В комплекте поставки входит: видеорегистратор, кабель зарядки Micro USB (3.5 метра), зарядное устройство 12 В.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Антибликовые очки
Отличные очки для комфортного вождения автомобиля. Поляризованные линзы очков отлично справляются с бликами от фар, а также уменьшают напряжение зрачка глаза при вождении. На выбор представлены два вида очков: с желтыми и черными линзами. Очки с черными линзами предпочтительно использовать в ночное время суток, с желтыми – в дневное.
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
реклама
Подарочный купон на 25$ для новых пользователей Aliexpress ЗДЕСЬ
Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила