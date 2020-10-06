Интересные товары с Aliexpress, о которых Вы могли не знать: бюджетный мини ПК (неттоп), креативный USB-хаб и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
USB-хаб Xiaomi Bcase
USB-хаб на четыре порта, в корпусе ретро машинки 1945 года. Выходной ток на каждом из портов равен 2 А. Габаритные размеры хаба составляют 112*49*44 мм. Разъемы для подключения USB устройств, спрятаны за импровизированным капотом. Машинка оригинально смотрится на рабочем столе, не занимая лишнего места. Длина кабеля для подключения к компьютеру равна 1 метр.
реклама
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Карта расширения USB 3.0 и USB Type-C для слота PCI-E
Универсальная плата для ПК, которая увеличивает количество портов USB 3.0 в вашем компьютере. Плата расширения вставляется в разъем PCI-E на материнской плате компьютера. Заказать плату можно в двух комплектациях:
- 5 портов USB 3.0
- 3 порта USB 3.0 и 2 порта USB Type-C
Плата выполнена из качественных компонентов, включая использование «вечных» твердотельных конденсаторов. На контроллере хаба установлен алюминиевый радиатор для отвода тепла.
Возможна быстрая доставка товара со склада в РФ.
реклама
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
NVMe SSD Asgard
Твердотельный NVMe SSD диск на 256 Гб. Данный накопитель нового поколения, подключается к материнской плате компьютера через интерфейс M.2, что в сравнении с SSD дисками с интерфейсом SATA, имеют более высокие показатели скорости (8 Гб/сек). Габаритные размеры накопителя составляют 20*80*4.17 мм. Тип используемой памяти – 3D NAND. Производитель представляет гарантийное обслуживание данного накопителя в течение 5 лет.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Мини ПК (неттоп)
Компактный мини компьютер с габаритными размерами корпуса 136*128*44 мм. Центральный процессор можно подобрать под необходимую вам комплектацию: Intel Celeron N2810, J1800, J1900, N2930; Intel Pentium J2900. Максимальный объем оперативной памяти составляет 8 Гб (DDR3). Видеокарта представлена семейством интегрированных графических процессоров Intel HD Graphics. Неттоп обладает большим набором интерфейсных разъемов: два разъема 3.5 под наушники и микрофон, два Com порта RS232, три разъема USB 2.0, один разъем USB 3.0, два гнезда для подключения Wi-Fi антенны, два порта LAN (Rj-45), разъем для подключения монитора VGA, а также HDMI.
реклама
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
USB концентратор с картридером
Функциональны USB-хаб с встроенным картридером. На страничке продавца есть несколько вариантов концентратора, отличающихся количеством портов и их типом (USB 2.0 / USB 3.0). В максимальной комплектации доступно до 6 портов USB. Максимальная длина кабеля, который подключается к компьютеру, равен один метр. Корпус изготовлен из АБС-пластика, цвет корпуса представлен в двух вариантах: белый и черный цвет.
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
реклама
Большие скидки НА МАКСИМУМ ЗДЕСЬ
Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила