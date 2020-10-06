Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





USB-хаб на четыре порта, в корпусе ретро машинки 1945 года. Выходной ток на каждом из портов равен 2 А. Габаритные размеры хаба составляют 112*49*44 мм. Разъемы для подключения USB устройств, спрятаны за импровизированным капотом. Машинка оригинально смотрится на рабочем столе, не занимая лишнего места. Длина кабеля для подключения к компьютеру равна 1 метр.

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Универсальная плата для ПК, которая увеличивает количество портов USB 3.0 в вашем компьютере. Плата расширения вставляется в разъем PCI-E на материнской плате компьютера. Заказать плату можно в двух комплектациях:

5 портов USB 3.0

3 порта USB 3.0 и 2 порта USB Type-C

Плата выполнена из качественных компонентов, включая использование «вечных» твердотельных конденсаторов. На контроллере хаба установлен алюминиевый радиатор для отвода тепла.

Возможна быстрая доставка товара со склада в РФ.

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Твердотельный NVMe SSD диск на 256 Гб. Данный накопитель нового поколения, подключается к материнской плате компьютера через интерфейс M.2, что в сравнении с SSD дисками с интерфейсом SATA, имеют более высокие показатели скорости (8 Гб/сек). Габаритные размеры накопителя составляют 20*80*4.17 мм. Тип используемой памяти – 3D NAND. Производитель представляет гарантийное обслуживание данного накопителя в течение 5 лет.

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Компактный мини компьютер с габаритными размерами корпуса 136*128*44 мм. Центральный процессор можно подобрать под необходимую вам комплектацию: Intel Celeron N2810, J1800, J1900, N2930; Intel Pentium J2900. Максимальный объем оперативной памяти составляет 8 Гб (DDR3). Видеокарта представлена семейством интегрированных графических процессоров Intel HD Graphics. Неттоп обладает большим набором интерфейсных разъемов: два разъема 3.5 под наушники и микрофон, два Com порта RS232, три разъема USB 2.0, один разъем USB 3.0, два гнезда для подключения Wi-Fi антенны, два порта LAN (Rj-45), разъем для подключения монитора VGA, а также HDMI.

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Функциональны USB-хаб с встроенным картридером. На страничке продавца есть несколько вариантов концентратора, отличающихся количеством портов и их типом (USB 2.0 / USB 3.0). В максимальной комплектации доступно до 6 портов USB. Максимальная длина кабеля, который подключается к компьютеру, равен один метр. Корпус изготовлен из АБС-пластика, цвет корпуса представлен в двух вариантах: белый и черный цвет.

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