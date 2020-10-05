Подборка полезных товаров для автомобилистов с Aliexpress: устройство защиты аккумулятора от глубокого разряда, автомобильный видеорегистратор и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Портативный спидометр
Небольшое устройство, позволяющие контролировать скорость автомобиля. Конструктивно спидометр можно установить таким образом, чтобы проекция показаний текущей скорости отображалась на лобовом стекле автомобиля.
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С помощью этой функции удобно наблюдать за скоростью вашего автомобиля, не отвлекаясь от вождения. Питание спидометра осуществляется через USB. Максимальная скорость, которую может отображать устройство, равно 255 км/ч.
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Устройство защиты аккумулятора от глубокого разряда
Умное защитное устройство от разряда аккумулятора автомобиля оснащено твердотельным реле на 520 А длительного тока и до 5040 А в импульсе. Как пример, защита срабатывает в случае долгой стоянки автомобиля с включенными фарами или утечки тока где-то на проводах. Устанавливается защитное устройство понятно и быстро (за 2-3 минуты). Устройство можно настраивать и регулировать такие параметры:
- Напряжение, при котором срабатывает устройство. Диапазон от 11.7 до 12.6 В, с шагом 0.1 В;
- Время задержки срабатывания, 10-50 мин;
- Настройка чувствительности вибродатчика.
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Набор инструментов
Набор инструментов от бренда Youpin Duka. В комплекте набора входят 24 комплектующих: ключ-трещотка и набор бит. Биты в наборе представлены таких типов: биты под прямой шлиц, крестообразные, HEX, Torx. Выполнены они из качественной стали, долговечны и прочны.
Набор упакован в фирменный пластиковый кейс, небольшого размера. Такой набор удобно хранить даже в бардачке вашего автомобиля.
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Автомобильный видеорегистратор
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Видеорегистратор в виде зеркала дальнего вида. Диагональ видеорегистратора составляет 5 дюймов. Запись видео осуществляется в формате WQXGA (2560 Х 1600) пикселей. Объектив камеры имеет широкий угол обзора 1400. Устройство не поддерживает голосовое управление. В регистраторе используется новая 5-мегапиксельная матрица от SONY IMX335. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 64 Гб. Габаритные размеры составляют 304.3*76.7*15.2 мм. Для связи со смартфоном используется фирменное приложение на IOS и Android.
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Зарядное устройство с FM модулятором
Интеллектуальное зарядное устройство с множеством функций: зарядки устройств с USB, прослушивание музыки, радио, возможности разговора по телефону. Зарядное устройство вставляется в разъем 12 В прикуривателя автомобиля. На передней панели находится два разъема USB (3.4 А и 1.0 А), а также многофункциональная кнопка. С помощью этой кнопки можно переключать музыку, регулировать громкость, ответить и завершить звонок, настроить частоту радиостанции. Зарядка оснащена небольшим дисплеем, на котором выводится частота текущей радиостанции. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.
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