Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Креативный фруктовый блендер в стиле ретро. Устройство выглядит весьма симпатично и станет не только нужным приспособлением на кухне, а также украсит любой декор. Максимальная мощность блендера составляет 250 Вт. На передней панели блендера находится индикатор состояния работы устройства. На боковой стороне находится рычажок, которым удобно управлять блендером. Мелкое измельчение фруктов достигается благодаря шести лезвиям из качественной стали. В своем комплекте блендер имеет две емкости для фруктов на 500 и 600 мл.

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Электрический чайник от бренда SONIFER. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали. Устройство имеет небольшие размеры 160*95 мм, при этом максимальный объем жидкости, который можно залить в чайник, равен 1 литр. Вес также не большой – 380 гр. Вода в чайнике закипает в течении 4-6 минут, что обусловлено мощностью устройства в 1000 Вт. В целом, чайник довольно качественный, его идеально брать на дачу или в поездку.

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Качественная кофемашина от турецкого производителя. Мощность кофеварки составляет 670 Вт. Устройство обладает расширенным интеллектуальным функционалом: технология Cook Sense, позволяющая определить степень приготовления кофе; защита от переполнения и разливов; интеллектуальное управление в одно касание; а также световое и звуковое оповещение о завершении приготовления кофе. В комплекте поставки кофемашины имеется мерная ложка для кофе.

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Стильная и красивая мясорубка, обладающая хорошей мощностью в 1500 Вт. На корпусе устройства имеется переключатель режимов работы: включить, выключить, функция реверса. Все режущие элементы мясорубки изготовлены из качественной нержавеющей стали. Весит мясорубка не мало – целых 3 кг. Габаритные размеры мясорубки небольшие - 270*120*200, учитывая ее мощность. Данная мясорубка является отличным приобретением на кухню, так как имеет хорошую мощность, небольшие габариты, а также привлекательный внешний вид, который понравится любой хозяйке.

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Интересное устройство, позволяющие продлить срок еды в холодильнике. Вакууматор прочно запаковывает пищу в пакет, извлекая воздух, что может значительно продлить срок годности продуктов. Мощность устройства составляет 80 Вт. Питание осуществляется от сети 220 В. Габаритные размеры составляют 355*82*65 мм. Вакууматор – это современное, полезное устройство, которое пригодится на практически любой кухне.

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