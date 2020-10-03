Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Универсальная насадка на выхлопную трубу автомобиля. Данная насадка придаст оригинальности внешнему виду вашего автомобиля. Насадка выполнена из углеродистого волокна, для выхлопной трубы с диаметром 36-51 мм. Выходной диаметр насадки составляет 164 мм. Отличительной особенностью данного девайса является наличие подсветки. На выбор представляется два варианта подсветки: синий и красный цвет. Звук исходящий от насадки действительно шикарен. Любителям «громкого выхлопа» точно понравится!

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Универсальная насадка для моющих устройств фирмы Karcher с высоким давлением. Подходит для линейки моделей Karcher К2-К7. Диапазон рабочего давления составляет от 100 до 220 бар, что в пересчете, приблизительно равно 1400-3200 фунтов на квадратный дюйм. Корпус изготовлен из металла. Сопло выполнено из нержавеющей стали. Емкость бутылки для пены составляет 1 литр. В данной насадке есть регулировка потребления пенного очистителя, а также регулировка угла распыления до стандарта 600. Насадка устойчива к химическим веществам. Данное устройство отлично подойдет как для домашних нужд, так и для профессиональной мойки высокого давления.

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Отличный автомобильный разветвитель питания с максимальной мощность 120 Вт. Корпус выполнен из глянцевого пластика. На верхней панели устройства находиться кнопка включения, а также два разъема USB (5 В/1.2 А), для подключения смартфона или других устройств. Габаритный размеры тройника составляют 94*35*72 мм. Длина кабеля разветвителя равна 500 мм.

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Вилка выполнена из качественной нержавеющей стали. Габаритные размеры вилки составляют 61*20 мм. Данная вилка универсальная, и подходит для всех моделей автомобилей. Для визуальной персонификации вилки под ваш автомобиль, возможен заказ с логотипом одной из перечисленных фирм производителей автомобилей: Toyota, Kia, Mercedes, Lexus, Mazda и другие. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке ниже.

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Органайзер изготовлен из высококачественной ткани, легко моется. Закрепляется органайзер за задние сидения автомобиля. Габаритные размеры составляют 870*460 мм. Для удобства хранения различных вещей, предусмотрено 4 зарывающихся отделения с разным объемом. Нижняя часть выполнена из прочной сетки.

Органайзер имеет складной и портативный дизайн, что делает его удобным и компактным приспособлением для хранения ваших вещей, а при ненадобности, его можно убрать в багажник.

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