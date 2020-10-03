Подборка интересных товаров для автомобилистов с Aliexpress: насадка-пенораспылитель для Karcher, насадка на глушитель выхлопной трубы с подсветкой и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Насадка на глушитель выхлопной трубы с подсветкой
Универсальная насадка на выхлопную трубу автомобиля. Данная насадка придаст оригинальности внешнему виду вашего автомобиля. Насадка выполнена из углеродистого волокна, для выхлопной трубы с диаметром 36-51 мм. Выходной диаметр насадки составляет 164 мм. Отличительной особенностью данного девайса является наличие подсветки. На выбор представляется два варианта подсветки: синий и красный цвет. Звук исходящий от насадки действительно шикарен. Любителям «громкого выхлопа» точно понравится!
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
Насадка-пенораспылитель для Karcher
Универсальная насадка для моющих устройств фирмы Karcher с высоким давлением. Подходит для линейки моделей Karcher К2-К7. Диапазон рабочего давления составляет от 100 до 220 бар, что в пересчете, приблизительно равно 1400-3200 фунтов на квадратный дюйм. Корпус изготовлен из металла. Сопло выполнено из нержавеющей стали. Емкость бутылки для пены составляет 1 литр. В данной насадке есть регулировка потребления пенного очистителя, а также регулировка угла распыления до стандарта 600. Насадка устойчива к химическим веществам. Данное устройство отлично подойдет как для домашних нужд, так и для профессиональной мойки высокого давления.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Тройник с USB для прикуривателя
Отличный автомобильный разветвитель питания с максимальной мощность 120 Вт. Корпус выполнен из глянцевого пластика. На верхней панели устройства находиться кнопка включения, а также два разъема USB (5 В/1.2 А), для подключения смартфона или других устройств. Габаритный размеры тройника составляют 94*35*72 мм. Длина кабеля разветвителя равна 500 мм.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Вставная вилка для ремня безопасности
Вилка выполнена из качественной нержавеющей стали. Габаритные размеры вилки составляют 61*20 мм. Данная вилка универсальная, и подходит для всех моделей автомобилей. Для визуальной персонификации вилки под ваш автомобиль, возможен заказ с логотипом одной из перечисленных фирм производителей автомобилей: Toyota, Kia, Mercedes, Lexus, Mazda и другие. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке ниже.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Органайзер для багажника автомобиля
реклама
Органайзер изготовлен из высококачественной ткани, легко моется. Закрепляется органайзер за задние сидения автомобиля. Габаритные размеры составляют 870*460 мм. Для удобства хранения различных вещей, предусмотрено 4 зарывающихся отделения с разным объемом. Нижняя часть выполнена из прочной сетки.
Органайзер имеет складной и портативный дизайн, что делает его удобным и компактным приспособлением для хранения ваших вещей, а при ненадобности, его можно убрать в багажник.
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
Больше скидок с Aliexpress вы найдете ЗДЕСЬ
реклама
Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила