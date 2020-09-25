Интересные товары с Aliexpress, о которых Вы могли не знать: вешалка для одежды 5 в 1, светодиодная насадка на кран и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Вешалка для одежды 5 в 1
Уникальная многофункциональная вешалка для одежды способная уместить до 5 вещей. Изготовлено изделие из нержавеющей стали. Габаритные размеры составляют 380*360 мм. Вес равен 221 грамм. Данная вешалка идеально подходит для развешивания брюк, джинсов, шарфа или шорт. Дизайн вешалки позволяет экономично расходовать пространству у вас в шкафу, используя его по максимуму.
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
Цена на момент публикации: $4.89
Устройство для безопасной работы с молотком
Небольшой гаджет, который способен спасти ваши пальцы от промаха молотком при забивании гвоздей. Внутри данного приспособления есть магнит, который удерживает забиваемый гвоздь. С внешней стороны присутствуют два силиконовых держателя для пальцев. Габаритные размеры составляют 54*40 мм. Данный гаджет рекомендуется для всех, кто не очень хорошо умеет обращаться с молотком и боится повредить пальцы.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
реклама
Цена на момент публикации: $2.48
Светящаяся насадка на кран
Отличительной особенностью данной насадки является ее подсветка, работающая без батареек. Насадка изготовлена из качественного АБС-пластика. Габаритные размеры составляют 24*35 мм. Устройство выполнено в двух комплектациях: одноцветная и меняющая свой цвет насадка. Насадка имеет фильтр, позволяющий немного очищать поступающую воду из крана.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Цена на момент публикации: $2.08
Портативное солнечное зарядное устройство
С помощью данного устройства вы сможете зарядить ваш смартфон, непосредственно используя солнечную энергию. Девайс представлен в нескольких конфигурациях, с разным количеством солнечных панелей. Компактные размеры зарядного устройства позволит носить его всегда с собой. Зарядное устройство соединяется со смартфоном посредством USB2.0. Максимальная мощность заявлена в пределах 8 Вт, с максимальным током 1.2 А.
Фото товара, сделанное покупателем:
реклама
Отзыв покупателя:
Цена на момент публикации: $20.50
Умный замок с сенсором отпечатков пальцев
реклама
Данный интеллектуальный замок имеет класс защиты IP65, что позволит использовать его при осадках в виде дождя. Корпус выполнен из стали, устройство «не боится» физических повреждений. На передней панели присутствует сканер отпечатка пальца, предназначенный для открытия замка. Также присутствует и физическое отверстие для открытия замка обычным ключом. Устройство оснащено аккумулятором на 180 мАч, что позволит около 1 года пользоваться замком без зарядки. Зарядка аккумулятора замка осуществляется через разъем Type-C. Габаритные размеры умного замка составляют 88.4*53.4*18.9 мм, с весом 250 грамм.
Фото товара, сделанное покупателем:
Отзыв покупателя:
Цена на момент публикации: $17.60
реклама
Больше скидок на различные товары с сайта Aliexpress вы найдете ЗДЕСЬ
Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила