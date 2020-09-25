Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Уникальная многофункциональная вешалка для одежды способная уместить до 5 вещей. Изготовлено изделие из нержавеющей стали. Габаритные размеры составляют 380*360 мм. Вес равен 221 грамм. Данная вешалка идеально подходит для развешивания брюк, джинсов, шарфа или шорт. Дизайн вешалки позволяет экономично расходовать пространству у вас в шкафу, используя его по максимуму.

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Цена на момент публикации: $4.89

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Небольшой гаджет, который способен спасти ваши пальцы от промаха молотком при забивании гвоздей. Внутри данного приспособления есть магнит, который удерживает забиваемый гвоздь. С внешней стороны присутствуют два силиконовых держателя для пальцев. Габаритные размеры составляют 54*40 мм. Данный гаджет рекомендуется для всех, кто не очень хорошо умеет обращаться с молотком и боится повредить пальцы.

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Цена на момент публикации: $2.48

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Отличительной особенностью данной насадки является ее подсветка, работающая без батареек. Насадка изготовлена из качественного АБС-пластика. Габаритные размеры составляют 24*35 мм. Устройство выполнено в двух комплектациях: одноцветная и меняющая свой цвет насадка. Насадка имеет фильтр, позволяющий немного очищать поступающую воду из крана.

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Цена на момент публикации: $2.08

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С помощью данного устройства вы сможете зарядить ваш смартфон, непосредственно используя солнечную энергию. Девайс представлен в нескольких конфигурациях, с разным количеством солнечных панелей. Компактные размеры зарядного устройства позволит носить его всегда с собой. Зарядное устройство соединяется со смартфоном посредством USB2.0. Максимальная мощность заявлена в пределах 8 Вт, с максимальным током 1.2 А.

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Цена на момент публикации: $20.50

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Данный интеллектуальный замок имеет класс защиты IP65, что позволит использовать его при осадках в виде дождя. Корпус выполнен из стали, устройство «не боится» физических повреждений. На передней панели присутствует сканер отпечатка пальца, предназначенный для открытия замка. Также присутствует и физическое отверстие для открытия замка обычным ключом. Устройство оснащено аккумулятором на 180 мАч, что позволит около 1 года пользоваться замком без зарядки. Зарядка аккумулятора замка осуществляется через разъем Type-C. Габаритные размеры умного замка составляют 88.4*53.4*18.9 мм, с весом 250 грамм.

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Цена на момент публикации: $17.60

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