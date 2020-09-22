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Доступный набор инструментов WORKPRO включает в себя 165 комплектующих. В данный набор входят различные ключи, отвертки, биты для отверток, молоток, рулетку и многое другое. Все инструменты в наборе хромированные, что позволяет защитить их от коррозии. Ручки у отверток имеют прорезиненную рукоять, благодаря которой можно комфортно использовать инструмент. Для удобства хранения и переноса инструментов, в комплекте поставки имеется удобный пластиковый кейс. Набор инструментов WORKPRO отличается лучшим сочетанием цены и качества.

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Цена на момент публикации: $34.30

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С помощью этого инструмента можно легко очистить от изоляции электрический провод. Данные клещи изготовлены из высококачественной стали, режущая головка изготовлена из инструментальной стали Cr12MoV, имеющей твердость HRC55-60. Ручка инструмента прорезинена, что обеспечивает комфортную работу с клещами. Максимальный диаметр зачищаемого провода равен 6 мм, а минимальный 0.2 мм. На инструменте присутствует регулировочный винт, предназначенный для настройки силы «укуса» лезвия.

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Цена на момент публикации: $10.20

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Мощность электрической полировальной машины составляет 600 Вт. Корпус устройства выполнен из прочного АБС-пластика. Машинка питается от сети 220 В. Максимальная скорость вращения, полировальной головки машинки, составляет до 3500 об/мин, при этом ее можно регулировать. Габаритные размеры устройства составляют 210*125*190 мм. Данная машинка найдет свое применение не только для автомобиля, ею также можно полировать пол, мебель и прочие поверхности.

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Цена на момент публикации: $26.73

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Токоизмерительные клещи измеряют разные электрические величины, такие как: постоянный и переменный ток, сопротивление, постоянное и переменное напряжение, а также температуру. Отличительной особенностью данного типа электрических измерителей, является безопасное измерение тока и напряжения, без снятия изоляции провода и непосредственного контакта с ним. Максимальный измеряемый переменный ток равен 200 А, напряжение (постоянное и переменное) до 600 В. Погрешность прибора составляет около 1%.

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Цена на момент публикации: $18.19

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Большая и удобная сумка для разного типа инструментов. Позволяет удобно переносить и хранить необходимые вам отвертки, ключи, а также электрический инструмент. Сумка выполнена из качественного и прочного материала. На боковой части сумки расположены маленькие карманы. Сумка поставляется в нескольких габаритных размерах. Минимальный размер сумки составляет 290*190*190 мм, с весом 860 грамм. Максимальный размер составляет 430*275*280 мм, с весом 1500 грамм.

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Цена на момент публикации: $17.29 - 35.49

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