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Многофункциональный видеорегистратор от Xiaomi оснащен IPS дисплеем с диагональю 3 дюйма. Разрешение дисплея составляет 640*360 пикселей. Корпус выполнен из легкого алюминиевого сплава. Запись видео осуществляется в формате Full HD (1920×1080). В данном видеорегистраторе применяется сверхчувствительный сенсор изображения IMX 307 от компании SONY, имеющий отличную цветопередачу, а также более высокую четкость изображения при работе в ночное время. Питание устройства осуществляется от разъема прикуривателя автомобиля, либо через USB. Для хранения видеозаписей в самом видеорегистраторе предусмотрен разъем для установки карты памяти формата MicroSD, с максимальным объемом до 64 Гб. Габаритные размеры устройства составляют 87.5*53*18 мм. Вес видеорегистратора Xiaomi равен 90 грамм. Для связи со смартфоном необходимо установить фирменное приложение Mi Home.

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Цена на момент публикации: $63.01

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Данное устройство необходимо для выявления не заводской покраски элементов корпуса автомобиля. Устройство работает с двумя единицами измерений: микрометр (мкм), мил (mil). Диапазон измерения у данного толщиномера составляет 0-1300 мкм/0-51.2 mil, с погрешностью ~3%. Корпус прибора изготовлен из прочного пластика. На передней панели располагается ЖК-дисплей с диагональю 1.86 дюйма, а также четыре кнопки (power, zero, um/mil, mode). Питание прибора осуществляется от батарейки типа «крона» на 9 В. Габаритные размеры устройства составляют 125*61*33 мм.

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Цена на момент публикации: $34.50

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Мощный портативный автомобильный холодильник на 45 Вт. При габаритных размерах 570*340*315 мм, данный холодильник обладает объемом до 25 литров. На крышке корпуса холодильника имеется цветной дисплей с сенсорными кнопками, предназначенные для комфортного использования данного устройства. Портативный автомобильный холодильник, станет незаменимым помощником в дальних путешествиях, который позволит сохранить продукты и охладить любимые напитки.

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Цена на момент публикации: $241

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Портативный стартер для автомобиля от фирмы Baseus. Данное устройство имеет встроенный аккумулятор на 8000 мАч. Пусковой ток от данного устройства составляет 400 А, пиковый ток 800 А. Принцип действия данного стартера довольно прост:

Подключить стартер Baseus к зажимам «крокодил»; Подключить зажимы к клеммам для подключения аккумулятора; Завести автомобиль.

Зарядка устройства осуществляется от USB. Габаритные размеры составляют 160*85*28 мм.

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Цена на момент публикации: $40.99

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Автомобильный компрессор Baseus оснащен встроенным аккумулятором на 7500 мАч. Устройство имеет несколько режимов работы для разных типов транспорта, а также ручную установку требуемых параметров. Максимальная мощность компрессора составляет 54 Вт. На корпусе устройства расположен цифровой дисплей, для отображения текущего давления, а также ряда других параметров.

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Цена на момент публикации: $43.27

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