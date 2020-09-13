Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Компактный интеллектуальный автомобильный компрессор от фирмы Baseus. Питание устройства осуществляется от разъема прикуривателя, на 12 В. Компрессор имеет красивый дизайн и небольшие габаритные размеры 140*106*48 мм. Корпус устройства выполнен из АБС-пластика. Максимальный потребляемый ток компрессором равен 10 А. Номинальная мощность компрессора, равна 120 Вт. Устройство имеет две программы работы: для легковых машин (car) и для внедорожников (suv). Процесс работы компрессора довольно прост:

Подключите шнур питания компрессора в разъем прикуривателя 12 В; Подсоедините компрессор к шине автомобиля; Выберите тип автомобиля, путем нажатия кнопки car или suv;

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Кнопка с выбранным режимом будет гореть красным цветом, по окончанию накачки воздуха компрессор остановится и кнопка загорится зеленым цветом.

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Цена на момент публикации: $29.99

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Специализированный набор, который позволит вам восстановить ваше лобовое стекло от царапин, сколов и трещин. Набор представляет собой конструкцию из присосок, которая крепится к лобовому стеклу, ремонтную жидкость, а также пленку. Процедура ремонта стекла довольно простая и полностью указана на странице товара в магазине.

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Цена на момент публикации: $2.38

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Универсальная щетка стеклоочистителя для автомобилей выполнена в U-образной форме. Щетка имеет бескаркасную конструкцию, значительно уменьшающую трение с лобовым стеклом. Подходит для большинства типов автомобилей. Длина щетки может составлять от 14 до 28 дюймов, с шириной 15 мм. Щетка легко устанавливается и хорошо растягивается, что значительно продлевает срок службы щетки.

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Цена на момент публикации: $0.01 - 1.77

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Автомобильное зарядное устройство, которое работает от сети переменного тока 220 В. Номинальное выходное напряжение составляет 12 В, с максимальным током 5-6 А. Данное зарядное устройство является интеллектуальным и имеет три этапа автоматической индикации зарядки. Большой набор защитных функций, позволит безопасно заряжать аккумулятор:

Защита от неправильной полярности;

Выходная защита от короткого замыкания;

Защита от перенапряжения;

Защита от перегрева.

Габаритные размеры устройства равны 150*85*60 мм. Вес зарядного устройства равен 380 грамм.

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Цена на момент публикации: $13.38

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Рис.5

Данные антибликовые очки имеют высокое качество. Изготовлены из поликарбоната. Ношение данных очков устраняет блики от встречных машин использующих ксеноновые фары. Производитель поставляет очки в двух цветах линз: желтый и черный цвет. Желтые линзы предпочтительно использовать в ночное время суток, а черные, в дневное. Линзы очков имеют устойчивость к царапинам. Габаритные размеры очков равны 148*124*41 мм.

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Цена на момент публикации: $2.16

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