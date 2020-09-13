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Подборка полезных товаров для автомобилистов с Aliexpress: интеллектуальный автомобильный компрессор, набор для ремонта лобового стекла и многое другое

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Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!


Интеллектуальный автомобильный компрессор

Компактный интеллектуальный автомобильный компрессор от фирмы Baseus. Питание устройства осуществляется от разъема прикуривателя, на 12 В. Компрессор имеет красивый дизайн и небольшие габаритные размеры 140*106*48 мм. Корпус устройства выполнен из АБС-пластика. Максимальный потребляемый ток компрессором равен 10 А. Номинальная мощность компрессора, равна 120 Вт. Устройство имеет две программы работы: для легковых машин (car) и для внедорожников (suv). Процесс работы компрессора довольно прост:

  1. Подключите шнур питания компрессора в разъем прикуривателя 12 В;
  2. Подсоедините компрессор к шине автомобиля;
  3. Выберите тип автомобиля, путем нажатия кнопки car или suv;

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Кнопка с выбранным режимом будет гореть красным цветом, по окончанию накачки воздуха компрессор остановится и кнопка загорится зеленым цветом.

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Цена на момент публикации: $29.99

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Набор для ремонта лобового стекла

Специализированный набор, который позволит вам восстановить ваше лобовое стекло от царапин, сколов и трещин. Набор представляет собой конструкцию из присосок, которая крепится к лобовому стеклу, ремонтную жидкость, а также пленку. Процедура ремонта стекла довольно простая и полностью указана на странице товара в магазине. 

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Цена на момент публикации: $2.38

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Щетка стеклоочистителя

Универсальная щетка стеклоочистителя для автомобилей выполнена в U-образной форме. Щетка имеет бескаркасную конструкцию, значительно уменьшающую трение с лобовым стеклом. Подходит для большинства типов автомобилей. Длина щетки может составлять от 14 до 28 дюймов, с шириной 15 мм. Щетка легко устанавливается и хорошо растягивается, что значительно продлевает срок службы щетки. 

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Цена на момент публикации: $0.01 - 1.77

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Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

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Автомобильное зарядное устройство, которое работает от сети переменного тока 220 В. Номинальное выходное напряжение составляет 12 В, с максимальным током 5-6 А. Данное зарядное устройство является интеллектуальным и имеет три этапа автоматической индикации зарядки. Большой набор защитных функций, позволит безопасно заряжать аккумулятор:

  • Защита от неправильной полярности;
  • Выходная защита от короткого замыкания;
  • Защита от перенапряжения;
  • Защита от перегрева.

Габаритные размеры устройства равны 150*85*60 мм. Вес зарядного устройства равен 380 грамм.

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Цена на момент публикации: $13.38

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Антибликовые очки

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Рис.5

Данные антибликовые очки имеют высокое качество. Изготовлены из поликарбоната. Ношение данных очков устраняет блики от встречных машин использующих ксеноновые фары. Производитель поставляет очки в двух цветах линз: желтый и черный цвет. Желтые линзы предпочтительно использовать в ночное время суток, а черные, в дневное. Линзы очков имеют устойчивость к царапинам. Габаритные размеры очков равны 148*124*41 мм.

Фото товара, сделанное покупателем:

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Цена на момент публикации: $2.16

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Ирина Белая
23:00
Ты чё совсем тупой.Я тебе про цены баксовые говорю.Я комп за 400 у.е собирала 10 лет назад,сейчас 1 видяха стоит так.
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Yoll
22:59
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xMindx
22:58
А что не так? Я достиг того, что бы работать на себя, доход в достатке. Ребенку время уделяю. Могу отдохнуть. Вечерком, когда все ложатся спать. Может ты даун? Ты только в игры, я вижу, играешь? Зато ...
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Автор у тебя в заголовке сентябрь, в контексте октябрь, поменяй что ли
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ОвEрКл0keРс
22:57
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22:57
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