Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Многофункциональная мини-ножовка имеет несколько сменных лезвий. Отлично подходит для резки пластика, тонколистового металла, а также дерева. В состав набора входит 12 комплектующих. Габаритные размеры мини-ножовки составляют 290*180 мм. Вес 640 грамм. Данный инструмент поставляется в компактном кейсе, выполненном из АБС-пластика.

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Цена на момент публикации: $13.15

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Небольшое устройство, предназначенное для обнаружения скрытых гвоздей, арматуры, электрических проводов. Позволяет выявлять провода под напряжением. Максимальная глубина сканирования на наличие скрытой проводки, арматуры составляет 76 мм. Прибор имеет три режима сканирования. Питание устройства осуществляется от батарейки на 9 В. Габаритные размеры устройства составляют 154,7*69,5 мм. В комплектации присутствует инструкция на английском языке.

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Цена на момент публикации: $8.78

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Аккумуляторная электрическая газонокосилка имеет встроенный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч, позволяющий работать устройству до 50 минут. Зарядка аккумулятора осуществляется в течение часа. Максимальная скорость вращения составляет 8500 об/мин. Данная газонокосилка обладает 12-ти дюймовым диаметром среза. Длина лини резки составляет 10 футов. Габаритные размеры устройства составляют 890*130*215 мм.

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Цена на момент публикации: $62.02

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Данная портативная сабельная пила имеет в своем наличие несколько лезвий:

150 мм 922EF;

150 мм 644D (три штуки).

Максимальная глубина резки, сабельной пилой составляет 40 мм. Инструмент имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, с номинальным напряжением 12 В. Максимальная скорость вращения равна 1800 об./мин. Вес пилы равен 1 кг. Габаритные размеры устройства составляют 334*80*295 мм. Инструмент отлично подойдет для домашних нужд.

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Цена на момент публикации: $57.91

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Аккумуляторный шуруповерт LOMVUM имеет максимальную скорость вращения 900 об./мин. Максимальный диаметр сверла для патрона составляет 6,35 мм. Номинальный крутящий момент равен 10 Нм. Номинальное напряжение шуруповерта составляет 12 В. Для комфортной работы с инструментом, предусмотрена светодиодная подсветка. Корпус инструмента выполнен из прочного пластика. Вес шуруповерта равен 1400 грамм.

Цена на момент публикации: $19.31

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