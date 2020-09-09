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Складная отвертка WORKPRO с аккумулятором на 3,6 В. Инструмент может работать в двух положениях.

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Данная электрическая отвертка имеет небольшие габаритные размеры 180*150*50 мм. Максимальная скорость вращения патрона составляет 200 об./мин., а крутящий момент равен 3 Нм с погрешностью 0,5 Нм. Для комфортной работы инструментом имеется встроенная светодиодная подсветка. Встроенный литий-ионный аккумулятор на 1300 мАч позволяет работать инструментом на протяжении 3-5 часов. Механизм вращения электрической отвертки имеет реверс. В случае полного разряда аккумулятора, функция блокировки шпинделя позволит использовать данную электрическую отвертку как обычную.

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Цена на момент публикации: $23.19

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Основной особенностью данного шуруповерта является вращающийся двойной патрон. Шуруповерт WORX имеет шестигранный быстросменный патрон на 6,35 мм. Расширенный контроль и регулирование скорости вращения патрона представлен в 12 режимах. Имеется светодиодная подсветка зоны работ. Данный инструмент имеет компактные размеры 216*75*221 мм и небольшой вес 1320 грамм. Питание шуруповерта осуществляется литий-ионным аккумулятором на 20 В. Максимальный крутящий момент равен 30 Нм. Скорость вращения на холостом ходу равно 1500 об./мин.

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Цена на момент публикации: $167.28

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Угловая шлифовальная машина WOSAI оснащена бесщеточным мотором со скоростью вращения от 5000 до 10000 об./мин., с двумя режимами скорости. Внутренний диаметр (посадочный) для шлифовального круга равен 22,2 мм., а максимальный внешний диаметр равен 125 мм. Питание угловой шлифовальной машины осуществляется от аккумулятора на 20 В, который имеет дисплей с индикацией уровня заряда. Габаритные размеры инструмента составляют 100*200*300 мм., с весом 2,5 кг.

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Цена на момент публикации: $91.50

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Отличный инструмент для гравировки, шлифования и сверления различных поверхностей. Корпус устройства выполнен из прочного АБС-пластика. Габаритные размеры инструмента составляют 170*25*10 мм. Вес гравера равен 200 грамм. Максимальная скорость вращения равна 18000 об./мин. Скорость вращения регулируется небольшим переключателем расположенным на гравере. Также на корпусе присутствует кнопка блокировки шпинделя.

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Цена на момент публикации: $15.36

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Бюджетный лазерный уровень PRACMANU с пятью лучами, шестью точками и функцией самовыравнивания. Данный лазерный уровень держится на платформе полностью выполненной из металла. В качестве питания используется 3 батарейки типа ААА, либо можно использовать сетевой адаптер на 220 В. Максимальная погрешность прибора составляет около 1 мм на 5 метров. Диапазон самовыравнивания составляет 3 градуса. Время непрерывной работы устройства составляет более 10 часов. Данный лазерный уровень относится ко второму классу степени опасности. В комплекте поставки присутствуют защитные очки.

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Цена на момент публикации: $39.42

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