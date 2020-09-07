Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Беспроводное зарядное устройство с уникальным дизайном. Корпус беспроводной зарядки выполнен в стиле щита Капитана Америки. Данное устройство имеет небольшие габаритные размеры: 95*15 мм. Максимальная мощность зарядки составляет 5 Вт. Эффективное расстояние до заряжаемого устройства составляет 5 мм. Для подключения зарядки к источнику питания используется разъем Micro-USB. Данная беспроводная зарядка работает со стандартом Qi.

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Цена на момент публикации: $3.24

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Небольшое устройство, с габаритными размерами 73*50*22 мм, способное упорядочить хаотично разбросанные кабеля у вас в сумке. Представляет собой ролик с крючком внутри. Для сматывания кабеля, в устройство необходимо сложить кабель пополам, затем зацепить его за крючок и потянуть вниз. Подходит для разных типов проводов: наушники, зарядный кабель и другое. Устройство можно заказать в двух цветах: черный и белый цвет.

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Цена на момент публикации: $3.50

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С данным портативным зарядным устройством можно заряжать ваш смартфон от аккумуляторов либо батареек типоразмера AA/AAA. Данное зарядное устройство имеет встроенную схему защиты, когда ваш смартфон будет полностью заряжен, зарядное устройство автоматически выключится. Пользоваться зарядным устройство просто и удобно. Габаритные размеры составляют 17*17*17 мм. Входное и выходное напряжение равно от 1,5 до 3 В.

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Цена на момент публикации: $3.55

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Отличный геймпад для любителей шутеров на смартфонах. Данный геймпад отлично подойдет к знаменитому мобильному онлайн шутеру PUBG. Джойстик представляет собой два триггера для прицеливания и ведения огня, что значительно улучшит управление вашим персонажем. Качество изготовления – высокое, частых осечек в работе замечено не было.

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Цена на момент публикации: $3.99

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Креативные флеш-накопители в стиле Marvel. Объем памяти флеш-накопителей представлен в нескольких вариантах: 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб. Данные флешки поддерживают интерфейс USB 2.0. Корпус накопителей выполнен из металла. Вес устройства равен 21 грамм. Отличный и оригинальный подарок для любителей комиксов, а также киновселенной Marvel.

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Цена на момент публикации: $3.41 - 5.00

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