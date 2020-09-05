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Интересные товары с Aliexpress, о которых Вы могли не знать: электробритва для мужчин, мини камера USB и многое другое

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Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Электробритва

Универсальная электробритва для мужчин. Имеет стильный дизайн и расширенный функционал. Бритва имеет встроенный аккумулятор. Устройство заряжается через разъем Micro-USB, что позволяет заряжать электробритву даже через Power Bank. Гарантированный срок эксплуатации лезвий бритвы, равен 2 года. Корпус бритвы полностью водонепроницаемый, что позволяет с легкостью ее мыть. Три лезвия обеспечивают комфортное бритье, без каких-либо проблем. Дополнительно, есть несколько насадок для стрижки волос в носу, насадка триммера, а также щетка. 

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Цена на момент публикации: $14.58

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Мини камера USB

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Мини камера, работающая от источника питания с USB разъемом. Камеру возможно подключить к Power Bank. Камера записывает видео в режиме реального времени. Для хранения информации используется карта памяти формата Micro-SD, объемом до 128 Гб. В случае заполнения свободного пространства на карте памяти, последняя запись перезаписывается на текущее видео. В камере встроен датчик обнаружения движения, что позволяет более правильно отслеживать активность окружения. К камере можно подключиться по Wi-fi, через приложение. Маленькие и компактные размеры камеры, обеспечат незаметное наблюдение за нужным вам объектом. 

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Цена на момент публикации: $12.97

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Защитный резиновый чехол для кабеля

Защитный резиновый чехол для кабеля предотвратит перегиб, а также перелом кабеля зарядки вашего смартфона. Чехол изготовлен из экологически чистого материала, абсолютно безопасен. Используется для предотвращения перегиба кабеля для зарядки смартфона, что может привести к перелому кабеля и выходу из строя провода зарядки. Данный чехол можно также использовать для наушников. Длина чехла составляет 35 мм, с диаметром 10 мм. В комплекте поставки будет 4 чехла с разным цветом.

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Цена на момент публикации: $0.87

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Увеличительный планшет для смартфона

Данный увеличитель позволит комфортно смотреть любимые фильмы с экрана вашего смартфона. Изображение со смартфона увеличивается в 3-4 раза, не искажая картинку. Диагональ увеличительного планшета равна 12 дюймов, габаритные размеры равны 250*160*20 мм. Корпус планшета выполнен из АБС-пластика. Посылка включает в себя:

- увеличительный планшет;

- кронштейн для крепления;

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- инструкция.

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Цена на момент публикации: $6.98

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Беспроводная метеостанция

Беспроводная метеостанция позволит без особых проблем контролировать температуру и влажность у вас дома. Корпус устройства выполнен из пластика. Питание метеостанции осуществляется двумя батарейками АА. Диапазон измеряемых температур равен в пределах от -690 С до 500 С. Метеостанция оснащена большим набором функций, таких как:

- прогноз погоды;

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- часы;

- будильник;

- календарь;

- термометр;

- гигрометр;

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- барометр.

Более подробные функции изображены на рисунке ниже.

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Цена на момент публикации: $26.00

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Twisted Evil
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Денис Синяков
22:35
лох не мамонт. Да и поставки 2000 серии закончены не вчера уже. Барыги пусть крутятся как хотят, а хуангу надо продавать новье. И продаваться оно будет
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Денис Синяков
22:34
а где 2080 по 200 баксов дают?
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Олекс Алекс
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GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
Twisted Evil
22:30
Мне нравятся ваши влажные мечты о ценах на 2080 в 200 баксов. Вся проблема в том, что цены на 30хх могут оказаться такими, что 20хх серия может вообще в цене не потерять.
GeForce RTX 3070 использует не самую быструю память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с
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