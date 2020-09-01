Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Необычный светильник в форме хрустального шара. Данный светильник станет отличным подарком для ребенка. Питается светильник от сети переменного тока с напряжением 220 В. Диаметр шара составляет от 3 до 6 дюймов. Максимальная высота светильника составляет 212 мм., с шириной 123 мм. Основание светильника выполнено из пластика. На корпусе имеется тумблер для включения и отключения светильника. Материал корпуса: матовый АБС-пластик.

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Цена на момент публикации: $8.99 - 16.89

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Умный дверной замок позволит вам открывать дверь с помощью телефона, сканера отпечатка пальцев и ключа. Замок может соединяться с телефоном по Bluetooth через приложение AIRBNK. Для соединения замка с внутренней сетью Wi-fi необходимо будет купить адаптер Wi-fi. Питается замок от аккумулятора типа АА (не входит в комплект). В комплекте замка входит 2 ключа, за дополнительную плату возможно заказать больше ключей. Вес замка составляет 500 грамм. Габаритные размеры устройства равны: 94*48.5 мм.

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Цена на момент публикации: $73.60 - 159.70

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Отличные беспроводные наушники с компактным дизайном. Данные наушники поддерживают Bluetooth 5.0. Наушники оснащены аккумулятором на 55 мАч, что позволяет прослушивать музыку в течении 3-4 часов. Кейс для зарядки наушников имеет встроенный аккумулятор на 350 мАч, позволяющий зарядить наушники за 1 час. Краткие технические характеристики наушников:

- чувствительность: 98дБ;

- сопротивление: 16 Ом;

- частота: 20 Гц ~ 20 кГц;

- номинальная мощность динамика: 3 мВт.

Вес каждого из наушников составляет 3.5 грамма.

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Цена на момент публикации: $7.72

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Механический спидометр для велосипеда выполнен из алюминиевого сплава. Отличный аксессуар для велосипедистов. На устройстве имеется стрелка, отвечающая за отображение скорости, а также счетчик пройденного расстояния. Спидометр окрашен в черный цвет. Габаритные размеры устройства составляют 110*80*80 мм. Вес устройства равен 330 грамм. Спидометр крепится к велосипедному рулю надежно и крепко, благодаря прорезиненному крепежному устройству.

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Цена на момент публикации: $11.93

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Данная колонка имеет 2 динамика мощностью по 5 Вт. Колонка изготовлена из качественного АБС-пластика с вставками из металла. Благодаря встроенному аккумулятору на 1200 мАч, устройство может воспроизводить музыку на протяжении 4-5 часов. Колонка соединяется с телефоном посредством Bluetooth 4.2. Устройство поддерживает карты памяти формата Micro-Sd, также присутствует порт AUX. На корпусе колонки присутствуют кнопки управления, такие как:

- кнопка включения/отключения устройства;

- кнопка увеличения громкости;

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- кнопка уменьшения громкости;

- кнопка включения радио;

- кнопка включения/отключения подсветки.

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Цена на момент публикации: $13.33

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