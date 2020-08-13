Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Красивая колонка с большим дисплеем, имеющим диагональ в 4.3 дюйма. Данная колонка поддерживает английский язык. Габаритные размеры колонки составляют: 121*82*81,5 мм. Колонка имеет встроенный аккумулятор на 2500 мАч, что позволяет прослушивать музыку в течение 10 часов. Время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. В корпусе устройства установлены 3 динамика: один на 10 Вт, а также два дополнительных на 5 Вт. Для прослушивания музыки, непосредственно с колонки, предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD, объемом до 32 Гб. Для проводного подключения предусмотрен разъем AUX.

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Цена на момент публикации: $61.88

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Креативный светодиодный ночник станет отличным украшением в любом доме. Данное устройство имеет форму тумблера, при нажатии на «on» - ночник включается, и при нажатии «off» - отключается. Светильник изготовлен из АБС-пластика. Габаритные размеры светильника составляют: 190*62*96 мм. Устройство имеет небольшой вес, равный 200 грамм. Продавец предлагает два варианта светильника: с желтым, либо белым цветом корпуса.

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Цена на момент публикации: $12.55

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Флешка, которая будет всегда с вами. USB-флеш-накопитель встроен в красивый, силиконовый браслет. На выбор, представлено множество вариантов объема накопителя: 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб и 128 Гб. Флешка имеет совместимость с USB 2.0. Средняя скорость записи на устройство составляет в пределах: от 3 мб/с до 10 мб/с.

Производитель предлагает большой выбор браслетов, с разными цветами: черный, салатовый, красный, синий, серый, розовый, фиолетовый и оранжевый цвет.

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Цена на момент публикации: $2.85 - 20.12

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Экологически чистое устройство для измельчения пластиковых бутылок, которое изготовлено из дерева. Габаритные размеры составляют: 140*22*22 мм. Позволяет перерабатывать ненужный вам пластик в универсальные веревки. Измельчитель, нарезает тонкие линии толщиной 1-3 мм. Данное устройство подходит под все типы пластиковых бутылок.

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Цена на момент публикации: $2.58

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Уникальный инструмент от компании WORKPRO. По факту, это обычный гвоздодер, имеющий более расширенный функционал. Инструмент имеет регулирующуюся часть, с фиксацией на 5 положений. Данным инструментом удобно выдергивать либо забивать гвозди. Выполнен гвоздодер из качественной стали. Фиксатор надежный, регулирующаяся часть инструмента не имеет люфта. Отличный подарок домашнему мастеру.

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Цена на момент публикации: $21.27

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