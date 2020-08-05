Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Данное зарядное устройство, позволяет заряжать ваш смартфон от аккумуляторов типоразмера AA/AAA. Установив аккумулятор между двумя магнитными контактами, затем подключите зарядное устройство к телефону для его зарядки. Для предотвращения перезаряда, в зарядном устройстве предусмотрена встроенная схема защиты. Габаритные размеры зарядного устройства: 17*17*17 мм.

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Цена на момент публикации: $3.55

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Данная кнопка вставляется в разъем 3.5 для наушников. Вам необходимо будет вставить кнопку в разъем и скачать приложение на сайте. С данным устройством вы сможете расширить функционал вашего телефона. Допустим, можно будет уставить опцию вызова камеры, на данную кнопку. Кнопка совместима с устройствами на базе Android. С устройствами с операционной системой IOS и Windows, данная кнопка не работает. Габаритные размеры кнопки: 5*5*15 мм.

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Цена на момент публикации: $0.34

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Универсальный держатель для смартфона позволит закрепить ваше устройство в любом доступном месте. С данным держателем, просмотр фильмов и любимых передач на телефоне станет еще удобнее. Держатель закрепляется на любой удобной поверхности при помощи зажима. Конструкция данного устройства позволяет под любым углом зафиксировать ваш смартфон.

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Цена на момент публикации: $2.52

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Отличное устройство в жарком и сухом климате. Подключается данный портативный увлажнитель через USB разъем. Для работы увлажнителя необходима емкость с водой на 1 литр и источник питания с USB разъемом. Диаметр устройства составляет 50 мм. Максимальная увлажняемая площадь, заявленная производителем, составляет 11-20 м2. Потребляемая мощность увлажнителя составляет 1 Вт.

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Цена на момент публикации: $3.34

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Данный адаптер позволяет подключать наушники с 3,5 разъемом Mini-jack, к устройству с USB Type-C, который не имеет разъем Mini-jack. Хорошее качество сборки и комплектующие, позволят передать насыщенный звук от ваших наушников. Данный адаптер обеспечивает стабильную передачу сигнала. Изготовлен адаптер из металла, поверхность износостойкая.

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Цена на момент публикации: $1.22

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Небольшая открывалка для бутылок, в виде кольца. Имеет красивый и оригинальный вид, простоту в использовании. Изготовлена открывалка из нержавеющей стали. Диаметр кольца имеет несколько вариантов: 20, 22, 24 мм. Просто поместите руку над бутылкой, приложите пальцем с кольцом на пробку и потяните вверх. Просто и удобно. Отличный и бюджетный подарок для вашего друга.

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Цена на момент публикации: $0.70

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Красивая и ярка кольцевая лампа для любителей качественных фотографий. Данную лампу легко носить в кармане или сумке. Габаритные размеры лампы составляют 84*23 мм. Для питания лампы необходимы 2 батарейки ААА. Корпус лампы выполнен из ударопрочного пластика. Лампа имеет 3 режима яркости. При заказе, можно выбрать один из трех вариантов цвета корпуса лампы: черный, белый или розовый цвет.

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Цена на момент публикации: $2.99

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Для любителей игр на своем телефоне, данный геймпад станет отличным решением. Геймпад изготовлен из качественного АБС-пластика. Производитель, рекомендует использовать данное устройство с телефонами, разрешение экрана которых, имеет размер от 4.7 до 6.5 дюймов. Геймпад имеет 2 кнопки, расположенные на экране смартфона, а также ещё 2 кнопки, расположенные на боковой части смартфона. С данным устройством, мобильные онлайн-шутеры станут проще в управлении, а также позволят вам занимать первые места в рейтингах игр.

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Цена на момент публикации: $3.82

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Маленькая портативная машинка для удаления ворса, станет незаменимым помощником для ваших вещей. Имея небольшие размеры 100*75 мм, машинка довольно мощная и способная справиться даже с самыми большими катышками на одежде. Для питания машинки необходимо 2 батарейки типа АА. Изготовлена машинка из пластика, качество сборки хорошее. Для сбора отрезанных катышков, в машинке предусмотрен небольшой сборник. Устройство приятно лежит в руке и им довольно удобно пользоваться.

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Цена на момент публикации: $2.59

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Отличный кабель с магнитным разъемом для абсолютно любых смартфонов. В продаже имеются магнитные кабели с разъемами Type-C, Lightning, Micro-USB. Данный кабель имеет светодиодный индикатор, для отображения состояния зарядки устройства. Порт зарядки выполнен из металла, кабель имеет нейлоновую оплетку, что увеличивает его износостойкость. Длина кабеля может составлять от 1 до 2 метров. Максимальный ток, до 2.4 А. Данный магнитный кабель, это хорошее качество за доступные деньги.

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Цена на момент публикации: $1.76

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