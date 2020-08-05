Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка из 10 полезных товаров с Aliexpress, стоимостью до $4: магнитное зарядное устройство для телефона, мини джойстик для смартфона, адаптер для наушников с USB Type-C и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Магнитное зарядное устройство для телефона

Данное зарядное устройство, позволяет заряжать ваш смартфон от аккумуляторов типоразмера AA/AAA. Установив аккумулятор между двумя магнитными контактами, затем подключите зарядное устройство к телефону для его зарядки. Для предотвращения перезаряда, в зарядном устройстве предусмотрена встроенная схема защиты. Габаритные размеры зарядного устройства: 17*17*17 мм. 

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $3.55

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке


Смарт-кнопка для смартфона

Данная кнопка вставляется в разъем 3.5 для наушников. Вам необходимо будет вставить кнопку в разъем и скачать приложение на сайте. С данным устройством вы сможете расширить функционал вашего телефона. Допустим, можно будет уставить опцию вызова камеры, на данную кнопку. Кнопка совместима с устройствами на базе Android. С устройствами с операционной системой IOS и Windows, данная кнопка не работает. Габаритные размеры кнопки: 5*5*15 мм.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама

Цена на момент публикации: $0.34

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Держатель для смартфона

Универсальный держатель для смартфона позволит закрепить ваше устройство в любом доступном месте. С данным держателем, просмотр фильмов и любимых передач на телефоне станет еще удобнее. Держатель закрепляется на любой удобной поверхности при помощи зажима. Конструкция данного устройства позволяет под любым углом зафиксировать ваш смартфон. 

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $2.52

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Портативный увлажнитель воздуха

Отличное устройство в жарком и сухом климате. Подключается данный портативный увлажнитель через USB разъем. Для работы увлажнителя необходима емкость с водой на 1 литр и источник питания с USB разъемом. Диаметр устройства составляет 50 мм. Максимальная увлажняемая площадь, заявленная производителем, составляет 11-20 м2. Потребляемая мощность увлажнителя составляет 1 Вт. 

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама



Цена на момент публикации: $3.34

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Адаптер для наушников с USB Type-C

Данный адаптер позволяет подключать наушники с 3,5 разъемом Mini-jack, к устройству с USB Type-C, который не имеет разъем Mini-jack. Хорошее качество сборки и комплектующие, позволят передать насыщенный звук от ваших наушников. Данный адаптер обеспечивает стабильную передачу сигнала. Изготовлен адаптер из металла, поверхность износостойкая. 

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $1.22

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Кольцо-открывалка для бутылок

реклама

Небольшая открывалка для бутылок, в виде кольца. Имеет красивый и оригинальный вид, простоту в использовании. Изготовлена открывалка из нержавеющей стали. Диаметр кольца имеет несколько вариантов: 20, 22, 24 мм. Просто поместите руку над бутылкой, приложите пальцем с кольцом на пробку и потяните вверх. Просто и удобно. Отличный и бюджетный подарок для вашего друга. 

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама

Цена на момент публикации: $0.70

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Универсальная лампа для селфи

Красивая и ярка кольцевая лампа для любителей качественных фотографий. Данную лампу легко носить в кармане или сумке. Габаритные размеры лампы составляют 84*23 мм. Для питания лампы необходимы 2 батарейки ААА. Корпус лампы выполнен из ударопрочного пластика. Лампа имеет 3 режима яркости. При заказе, можно выбрать один из трех вариантов цвета корпуса лампы: черный, белый или розовый цвет.

реклама

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $2.99

реклама

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Геймпад для смартфона

Для любителей игр на своем телефоне, данный геймпад станет отличным решением. Геймпад изготовлен из качественного АБС-пластика. Производитель, рекомендует использовать данное устройство с телефонами, разрешение экрана которых, имеет размер от 4.7 до 6.5 дюймов. Геймпад имеет 2 кнопки, расположенные на экране смартфона, а также ещё 2 кнопки, расположенные на боковой части смартфона. С данным устройством, мобильные онлайн-шутеры станут проще в управлении, а также позволят вам занимать первые места в рейтингах игр. 

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $3.82

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Машинка для удаления ворса

Маленькая портативная машинка для удаления ворса, станет незаменимым помощником для ваших вещей. Имея небольшие размеры 100*75 мм, машинка довольно мощная и способная справиться даже с самыми большими катышками на одежде. Для питания машинки необходимо 2 батарейки типа АА. Изготовлена машинка из пластика, качество сборки хорошее. Для сбора отрезанных катышков, в машинке предусмотрен небольшой сборник. Устройство приятно лежит в руке и им довольно удобно пользоваться.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $2.59

 ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Магнитный кабель для смартфона

Отличный кабель с магнитным разъемом для абсолютно любых смартфонов. В продаже имеются магнитные кабели с разъемами Type-C, Lightning, Micro-USB. Данный кабель имеет светодиодный индикатор, для отображения состояния зарядки устройства. Порт зарядки выполнен из металла, кабель имеет нейлоновую оплетку, что увеличивает его износостойкость. Длина кабеля может составлять от 1 до 2 метров. Максимальный ток, до 2.4 А. Данный магнитный кабель, это хорошее качество за доступные деньги.  

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $1.76

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

распродажа распродажа aliexpress увлажнитель воздуха летняя распродажа алиэкспресс дешевые товары из китая держатель для смартфона дешевые товары алиэкспресс адаптер для наушников алиэкспресс бесплатная доставка геймпад для смартфона кольцевая лампа магнитное зарядное устройство магнитный кабель для смартфона машинка для удаления катышков русский алиэкспресс смарт кнопка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
19
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
45
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
17
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 45
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – Snapdragon 720G, NFC, до 128 ГБ памяти, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мА*ч
2
66 смартфонов HUAWEI получат прошивку EMUI 11 на Android 11 – список и названия телефонов
12
Huawei P30 Pro подешевел на 26 000 рублей – Kirin 980, экран OLED, аккумулятор на 4200 мА*ч, NFC, сервисы Google и лучшая камера на рынке в 2019 году
1
19 смартфонов Xiaomi осенью получат MIUI 12 на Android 11
4
Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 на 7 смартфонов 2018-2020 годов
2
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
20
Microsoft официально отменила годовую подписку Xbox Live Gold - теперь онлайн бесплатный
6
В Германии видеокарты семейства AMD Radeon RX 5700 чаще других возвращаются в магазин
64
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел – цена флагмана 2020 года на Snapdragon 865 со 108-Мп камерой упала на 415 долларов
3
Флагманская GeForce RTX 2080 Ti ломается гораздо чаще других – статистика возвратов по 120 000 видеокартам AMD Radeon и NVIDIA GeForce от Mindfactory
33
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro не получат Android 11
3
AMD уже располагает образцами 5-нм кристаллов с архитектурой Zen 4
53
Xiaomi POCO F2 Pro очень сильно подешевел – цена флагмана со Snapdragon 865 упала на 250 долларов
2
Чтобы не было обидно: дефицит процессоров теперь у AMD
28
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
18
Найден способ увеличения производительности процессоров Ryzen 4000 – Renoir в играх до 32%
6
Долгожданная Big Navi может получить всего 12 Гб медленной памяти и 384-битную шину – AMD готовит экономичный вариант главного флагмана 2020 года
13
Цена Realme 6 Pro упала на 180 долларов: Snapdragon 720G, NFC, 90-Гц дисплей и продвинутые камеры
4
7 смартфонов Huawei получили новую прошивку EMUI 10.1 в России, Европе и остальном мире
4
Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных
19

Популярные статьи

Ставим точку в споре о выборе 16 или 32 Гб памяти в 2020 году
128
Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
4
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
45
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
18
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
21
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
+

Сейчас обсуждают

kib@rg
07:19
Ну и правильно, они же не мамонты, чего им переживать, пусть хапают rx5700 и побольше! Ну а к зиме будут добывать авитокоин за полцены!
Курс акций AMD обновил исторический максимум, капитализация приблизилась к $100 млрд
Koteyka666
07:19
Не умели в сложные шины типа Infinity Fabric, не умели в правильную упаковку чипов для этого. Как говориться, всему свое время.
Архитектура AMD RDNA 3 допускает использование чиплетов
Pustotnik
07:18
Железка тянет, если вы выбирали Железо под софт и купили Intel с iGPU. Это вы себе вопрос задайте зачем вы купили AMD если не тянет. H.264 самый распространённый формат в мире на данный момент, а вот ...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Met74
07:18
Если размер небольшой, то ничего не тормозит. Тормозят цифеблаты более 300кб...
Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
Владимир
07:14
Чеж в 2006ом откзались от чиплетов. Ой дураки были)) Нехочу сильно подстрикать чувства амдбоев)) (а нет хочу) но с такими темпами скоро вернутся северные мосты и материнки с россепью крутеляторов и ра...
Архитектура AMD RDNA 3 допускает использование чиплетов
Pustotnik
07:13
И в приложении, и на задаче, конкретно для массовых форматов, там даже график есть, и видно где быстрее Intel и где AMD. Вы видимо не внимательно читали... Гвозди, молоток и прочее, наоборот это желез...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Матвей Мишкевич
07:11
Не ставлю циферблаты из других приложений кроме mi fit, потому что они тормозят немного, с этим как? Работать будет как со штатскими?
Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
Псье Миздюкович
07:09
Куда мир катится...
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
Exel Benchmark
07:09
На 7ке мне нравились сборки DNA7, на 10ке сборки не юзаю, ибо они кривые
Встроенный антивирус Windows 10 не даст заблокировать отправку телеметрии
Ролан Искандаров
07:09
В долларах цены практически те же, а вот курс рубля очень низкий.
Видеокарта GeForce RTX 2070 Super снята с производства – на очереди RTX 2060, цена на которую уже поднялась на 15 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем