Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!





Миниатюрное устройство, которое способно превратить ваш смартфон в настоящий пульт для кондиционера, телевизора либо другого устройства имеющего ИК-приёмник. Полная совместимость с устройствами на базе IOS и Android. Для полноценной работы данного устройства в магазине приложений необходимо скачать программу «ZAZAREMOTE». Подключается ИК‑передатчик к телефону через разъем наушников 3,5 мм. Производитель предлагает до 10 вариантов окраски корпуса передатчика.

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Цена на момент публикации: $0.76

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С помощью данной V-образной подставки для смартфона вы сможете с легкостью смотреть любимые фильмы, либо видео на Youtube. Выполнена данная подставка из качественного пластика, проста в использовании. Просто разложите подставку на ровной поверхности и установите туда свой телефон. При заказе товара можно будет выбрать интересующий вас цвет подставки, всего в наличии есть до 9 вариантов. Данная V-образная подставка, отличный дешевый девайс для использования вашего смартфона в качестве видеоплеера.

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Цена на момент публикации: $0.61

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Отлично вспомогательное устройство для автомобилистов. Абсолютно универсальный, подходит для большинства типов автомобилей. Данный поворотник является эффективным предупреждением, указывающим направление транспортного средства. Питание осуществляется от 12 В. Габаритные размеры: 50*50 мм.

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Цена на момент публикации: $0.59

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Небольшое устройство позволяющие в ночное время удобно работать с клавиатурой. Габаритные размеры светильника составляют 170*18,5*9 мм. Принцип работы светильника довольно прост, необходимо подключить устройство к USB порту вашего компьютера либо Power Bank, и светильник загорится. При заказе товара можно будет выбрать интересующий вас цвет светильника, всего в наличии есть до 10 вариантов.

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Цена на момент публикации: $0.71

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Миниатюрна щетка для очков позволит вам без особых трудов очистить ваши очки. Корпус щетки изготовлен из пластика, а сами прокладки для очистки линз очков, из микрофибры. Габаритные размеры щетки составляют 70*20*20 мм. Микрофибра не повредит линз ваших очков при очистке, за это можно не беспокоиться.

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Цена на момент публикации: $0.67

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