Интересные находки с Aliexpress: ИК‑передатчик для смартфона, регулируемая подставка для телефона и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
ИК‑передатчик для смартфона
Миниатюрное устройство, которое способно превратить ваш смартфон в настоящий пульт для кондиционера, телевизора либо другого устройства имеющего ИК-приёмник. Полная совместимость с устройствами на базе IOS и Android. Для полноценной работы данного устройства в магазине приложений необходимо скачать программу «ZAZAREMOTE». Подключается ИК‑передатчик к телефону через разъем наушников 3,5 мм. Производитель предлагает до 10 вариантов окраски корпуса передатчика.
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Цена на момент публикации: $0.76
Регулируемая подставка для смартфона
С помощью данной V-образной подставки для смартфона вы сможете с легкостью смотреть любимые фильмы, либо видео на Youtube. Выполнена данная подставка из качественного пластика, проста в использовании. Просто разложите подставку на ровной поверхности и установите туда свой телефон. При заказе товара можно будет выбрать интересующий вас цвет подставки, всего в наличии есть до 9 вариантов. Данная V-образная подставка, отличный дешевый девайс для использования вашего смартфона в качестве видеоплеера.
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Цена на момент публикации: $0.61
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Повторитель поворотника для зеркала заднего вида
Отлично вспомогательное устройство для автомобилистов. Абсолютно универсальный, подходит для большинства типов автомобилей. Данный поворотник является эффективным предупреждением, указывающим направление транспортного средства. Питание осуществляется от 12 В. Габаритные размеры: 50*50 мм.
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Цена на момент публикации: $0.59
Светодиодный светильник USB
Небольшое устройство позволяющие в ночное время удобно работать с клавиатурой. Габаритные размеры светильника составляют 170*18,5*9 мм. Принцип работы светильника довольно прост, необходимо подключить устройство к USB порту вашего компьютера либо Power Bank, и светильник загорится. При заказе товара можно будет выбрать интересующий вас цвет светильника, всего в наличии есть до 10 вариантов.
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Цена на момент публикации: $0.71
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Щетка для очистки очков
Миниатюрна щетка для очков позволит вам без особых трудов очистить ваши очки. Корпус щетки изготовлен из пластика, а сами прокладки для очистки линз очков, из микрофибры. Габаритные размеры щетки составляют 70*20*20 мм. Микрофибра не повредит линз ваших очков при очистке, за это можно не беспокоиться.
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Цена на момент публикации: $0.67
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