По заявлению производителя, данный портативный кондиционер способен охладить площадь в 45 кв. Футов (13.7 кв. метра). Принцип работы кондиционера прост, внутрь устройства заливается охлажденная жидкость, далее включается вентилятор, который и нагоняет прохладный воздух в охлаждаемое помещение. Питание кондиционера осуществляется через кабель Micro USB. Интенсивность охлаждения регулируется нажатием кнопки на корпусе устройства. Данный кондиционер имеет Led подсветку, которой легко управлять нажатием кнопки на корпусе кондиционера.

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Цена на момент публикации: $16.79

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Маленький вентилятор, который поможет вам перенести знойную жару. Подключается устройство к любому разъему USB и вентилятор автоматически включается. Наглядный пример, это подключение вентилятора к Power Bank. Производителем предусмотрено несколько вариантов окраса вентилятора: розовый, синий, белый, оранжевый, черный и зеленый цвет.

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Цена на момент публикации: $1.00

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В данном ноже нет острых краев, поэтому его безопасно использовать. Эргономичная ручка и изогнутое лезвие позволит удобно нарезать фрукт. Данный нож выполнен из нержавеющей стали и имеет вес около 60 грамм. Габаритные размеры ножа составляют 208*26*28 мм.

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Цена на момент публикации: $1.59

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Водонепроницаемая сумка-чехол с классом защиты IPX 8. С данным чехлом можно не бояться погружать ваш смартфон в воду и наслаждаться подводной съемкой с помощью телефона. Высококачественные материалы, применяемые в чехле, обеспечивают надежную эксплуатацию чехла с отличной устойчивостью к царапинам. Подходит для всех смартфонов, диагональ которых не превышает 6.5 дюйма. Товар поставляется в наборе из двух чехлов.

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Цена на момент публикации: $9.86

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Электрическая мухобойка имеет габаритные размеры 510*210*36 мм. Заряжается мухобойка от сети переменного напряжения 220 В. Вес изделия составляет 263 грамма. Принцип действия мухобойки довольно прост, просто зарядите данное устройство от розетки и поднесите к насекомому. Абсолютно безопасен для человека.

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Цена на момент публикации: $1.71

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