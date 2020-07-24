Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки на Aliexpress: беспроводная клавиатура с тачпадом, коврик для мыши с подсветкой и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Беспроводная клавиатура с тачпадом

Небольшая клавиатура, имеющая элегантный дизайн с подсветкой. Габаритные размеры клавиатуры составляют 160*68*13 мм. Вес 154 грамма. С устройствами на операционных системах Android, Mac и Windows данная клавиатура соединяется посредством Bluetooth. Встроенный тачпад позволит прекрасно управлять подключенным к клавиатуре устройству. Минус данной клавиатуры в том, что она не имеет русского языка.

Фото товара, сделанное покупателем:

реклама

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $18.34

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Беспроводной усилитель wifi

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Данный усилитель wifi может работать в нескольких режимах: как ретранслятор, как точка доступа и как приемник wifi. Обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Соответствует стандартам и протоколам IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Габаритные размеры устройства составляют 60*110 мм. На передней панели имеются четыре светодиода, отвечающие за разные режимы устройства, а именно: ретранслятор, точка доступа, приемник wifi. Производитель представляет два года гарантии.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

реклама

Цена на момент публикации: $7.15

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Коврик для мыши с RGB подсветкой

Большой коврик для мыши, разработанный специально для геймеров. В продаже коврик доступен в нескольких вариантах:

- 800*300 мм;

- 300*250 мм;

- 700*300 мм;

- 900*400 мм.

Ширина коврика вместе с подсветкой составляет 4 мм. Материал изготовления коврика – микротекстурированное резиновое волокно. Коврик плотно лежит на столе и не скользит. Подсветка имеет до 13 режимов работы, что не оставит равнодушным ни одного пользователя. Подсветка к компьютеру подключается через кабель USB. Длина кабеля составляет 180 мм. Поверхность коврика, водонепроницаемая, что позволяет комфортно его чистить. 

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: 2.94 - 19.58

реклама



ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Набор инструментов 115 в 1

Отличный набор для ремонта мелкой техники, такой как: мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и др. В комплект набора входит 98 бит и 17 различных аксессуаров для разборки техники. 

Типы бит в наборе:

реклама

- Phillips: PH0000 * 2,PH000 * 2,PH00 * 2,PH0 * 2,PH1 * 2,PH2 * 2;

- M, word, Bit: PZOO, PZOO, PZO, PZO, PZ1, PZ1, PZ2 и PZ2;

- Прямая: 1,0, 1,5*2, 2,0*2, 2,5*2, 3,0*2, 3,5*2 и 4,0*2;

- Пять звезд: 0,8, 0,8, 1,2, 1,2, 1,5, 1,5, 2,0 и 2,0;

- Торкс: T1,T2 * 2,T3 * 2,T4 * 2,T5 * 2,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T6H,T7H,T8H, t9H, T10H,T15H;

реклама

- Шестигранник: H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H3.5,H4.0,H4.5,H5,H6;

- Треугольник: 2,0, 2,3, 2,6 и 3,0;

- Форма «U»: 2,6*2 и 3,0*2;

- Форма "Y": 2,0, 3,0, 0,6*2, 2,5;

- 4 мм разъем: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0 и M5.5.

реклама

17 дополнительных аксессуаров:

- отвертка;

- удлинительная насадка;

- пинцет;

Все биты, выполнены из качественного сплава. 

реклама

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $13.17

реклама

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Кабель Baseus USB Type-C

Отличный кабель для смартфонов с разъемом Type C. С данным кабелем можно использовать блоки питания с поддержкой быстрой зарядки QC3.0. Длина кабеля может составлять: 250 мм, 500 мм, 1м, 2м. Кабель имеет нейлоновую оплетку, что является хорошей защитой от механических повреждений.

Фото товара, сделанное покупателем:

Отзыв покупателя:

Цена на момент публикации: $1.87

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН


Дорогие Друзья! Множество интересных товаров с Aliexpress, обзоров, а также важных новостей ежедневно публикуются на канале в Telegram. Подписывайся, будет интересно!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress aliexpress для игрового пк кабель набор инструментов усилитель набор отвёрток большой игровой коврик коврик с подсветкой беспроводная клавиатура находки на алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
25
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 57
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Google Pixel 3 XL упала на 42 000 рублей – Snapdragon 845, экран Quad HD+, IP68, NFC и стоковая ОС Android
+
Финальный список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в 2020 году
12
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
73
Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, компактный кинематографический экран, NFC, стереодинамики и профессиональная камера по лучшей цене
7
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
66
Дебютный трейлер и свежие подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
82
Началось распространение системы Chrome OS 84
+
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
15
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
25
В Epic Games Store стартовала крупная летняя распродажа и бесплатная раздача двух хороших игр
8
Выясняем, стоит ли покупать дорогие процессоры с вторички – флагманы Intel против Ryzen 3000-й серии и Intel Core 9-го и 10-го поколений в тестировании от Gamers Nexus
22
Актуальная версия прошивки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 стала доступна для семи смартфонов Huawei и Honor
+
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir будут поддерживать ОЗУ DDR4 4000 МГц
8
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
43
Гибридные процессоры AMD Cezanne смогут работать в материнских платах на базе чипсетов серий 400 и 500
5
Cougar представила новый игровой стол MARS 120 ARGB
10
AMD Big Navi будет оснащена 16 Гб VRAM, окончательный дизайн еще не завершен, запуск в 4 квартале 2020 года
28
Корпорация Google объяснила причины выбора процессоров AMD Epyc для своих облачных технологий
9
AMD Big Navi – сроки запуска и обновлённые технические характеристики самой ожидаемой видеокарты 2020 года
4
Почти 15 минут игрового процесса ремейка Mafia
10

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
68
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
46
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
84
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
54
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
15
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть пятая
+

Сейчас обсуждают

Met74
06:29
рядом с ником же есть кнопочка ЧС
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Met74
06:29
👍
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Met74
06:27
возможно, он его вообще потом выкинул в помойку и заказал готовый в фирме)
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Met74
06:26
господи, что ты несешь...)
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Met74
06:24
я бы сказал, процентов 80
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Met74
06:22
Не надо к словам цепляться. Вам больше заняться нечем? Придумки у вас в голове.
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
Me4tatelI&gt;
06:10
что там с квартальным отчетом?
Intel пообещала начать поставки 10-нм процессоров Alder Lake во второй половине следующего года
Inttz
06:09
Ох и страдалец)
Выясняем, стоит ли покупать дорогие процессоры с вторички – флагманы Intel против Ryzen 3000-й серии и Intel Core 9-го и 10-го поколений в тестировании от Gamers Nexus
Илья Федоров
06:08
в 2004 году windows 10 еще не было.
Windows 10 May 2020 входит в следующую фазу развертывания
VRoman
05:25
Ура! Первые настольные 10нм процессоры! Не прошло и года! Ой, 5 лет, тобишь...
Intel пообещала начать поставки 10-нм процессоров Alder Lake во второй половине следующего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем