Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!

Небольшая клавиатура, имеющая элегантный дизайн с подсветкой. Габаритные размеры клавиатуры составляют 160*68*13 мм. Вес 154 грамма. С устройствами на операционных системах Android, Mac и Windows данная клавиатура соединяется посредством Bluetooth. Встроенный тачпад позволит прекрасно управлять подключенным к клавиатуре устройству. Минус данной клавиатуры в том, что она не имеет русского языка.

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Цена на момент публикации: $18.34

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Данный усилитель wifi может работать в нескольких режимах: как ретранслятор, как точка доступа и как приемник wifi. Обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Соответствует стандартам и протоколам IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Габаритные размеры устройства составляют 60*110 мм. На передней панели имеются четыре светодиода, отвечающие за разные режимы устройства, а именно: ретранслятор, точка доступа, приемник wifi. Производитель представляет два года гарантии.

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Цена на момент публикации: $7.15

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Большой коврик для мыши, разработанный специально для геймеров. В продаже коврик доступен в нескольких вариантах:

- 800*300 мм;

- 300*250 мм;

- 700*300 мм;

- 900*400 мм.

Ширина коврика вместе с подсветкой составляет 4 мм. Материал изготовления коврика – микротекстурированное резиновое волокно. Коврик плотно лежит на столе и не скользит. Подсветка имеет до 13 режимов работы, что не оставит равнодушным ни одного пользователя. Подсветка к компьютеру подключается через кабель USB. Длина кабеля составляет 180 мм. Поверхность коврика, водонепроницаемая, что позволяет комфортно его чистить.

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Цена на момент публикации: 2.94 - 19.58

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Отличный набор для ремонта мелкой техники, такой как: мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и др. В комплект набора входит 98 бит и 17 различных аксессуаров для разборки техники.

Типы бит в наборе:

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- Phillips: PH0000 * 2,PH000 * 2,PH00 * 2,PH0 * 2,PH1 * 2,PH2 * 2;

- M, word, Bit: PZOO, PZOO, PZO, PZO, PZ1, PZ1, PZ2 и PZ2;

- Прямая: 1,0, 1,5*2, 2,0*2, 2,5*2, 3,0*2, 3,5*2 и 4,0*2;

- Пять звезд: 0,8, 0,8, 1,2, 1,2, 1,5, 1,5, 2,0 и 2,0;

- Торкс: T1,T2 * 2,T3 * 2,T4 * 2,T5 * 2,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T6H,T7H,T8H, t9H, T10H,T15H;

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- Шестигранник: H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H3.5,H4.0,H4.5,H5,H6;

- Треугольник: 2,0, 2,3, 2,6 и 3,0;

- Форма «U»: 2,6*2 и 3,0*2;

- Форма "Y": 2,0, 3,0, 0,6*2, 2,5;

- 4 мм разъем: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0 и M5.5.

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17 дополнительных аксессуаров:

- отвертка;

- удлинительная насадка;

- пинцет;

Все биты, выполнены из качественного сплава.

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Цена на момент публикации: $13.17

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Отличный кабель для смартфонов с разъемом Type C. С данным кабелем можно использовать блоки питания с поддержкой быстрой зарядки QC3.0. Длина кабеля может составлять: 250 мм, 500 мм, 1м, 2м. Кабель имеет нейлоновую оплетку, что является хорошей защитой от механических повреждений.

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Цена на момент публикации: $1.87

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