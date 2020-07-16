Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной подборке, собраны интересные и необычные вещи с сайта Aliexpress, такие, как: устройство для приготовления роллов, ножницы с лазером и многие другие товары.

Полезное устройство для дома, позволяющие приготовить роллы без особых усилий в домашних условиях. Порядок работы с устройством предельно прост, необходимо открыть сам прибор и положить в него рис, далее с помощью стержня нужно утрамбовать рис. После проделанных действий, в рисе необходимо сделать углубление и положить в него начинку будущего ролла. Затем необходимо закрыть устройство, вставить стержень в отверстие сверху и выдавить получившийся ролл. С помощью такого устройства, любой желающий сможет быстро приготовить данное японское блюдо.

Цена на момент публикации: $4.99

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Данные ножницы позволяют максимально точно отрезать листок бумаги, картона, либо другого материала. Длина ножниц составляет 212 мм. Ножницы хорошо сидят в руке, что позволяет максимально комфортно пользоваться инструментом. Питание лазера осуществляется при помощи батарейки LR44, которая входит в комплект поставки.

Цена на момент публикации: $4.96

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Интересный вариант для подарка своему ленивому другу. Данная кружка имеет маленький мотор, находящийся на донышке, позволяющий перемешать чай, кофе, либо другую жидкость. Активация моторчика происходит нажатием кнопки, на ручке кружки. Питание устройства осуществляется от двух батареек типа ААА. Кружка вмещает в себя до 400 мл жидкости. Габаритные размеры составляют 118*88 мм. Вес кружки равен 280 г.

Цена на момент публикации: $6.10

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Отлично подходит для жарки на костре различных продуктов. В разложенном состоянии длина вилки составляет 805 мм., в сложенном 290 мм. Ручка вилки выполнена из дерева. Вилка достаточно острая, что позволяет комфортно ею пользоваться. В комплекте поставки входит две телескопические вилки.

Цена на момент публикации: $4.89

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Данный газовый паяльник является хорошей альтернативой электрическому паяльнику. Для работы паяльнику необходим бесцветный горючий газ – бутан. Максимальная температура паяльника равна 4500С. Длина пламени составляет около 12-15 мм., а его температура 13000С. Время непрерывной работы паяльника составляет от 35 до 45 минут. Габаритные размеры устройства равны 128*19*19 мм. Вес паяльника – 43 грамма.

Комплект поставки газового паяльника:

Цена на момент публикации: $7.31

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