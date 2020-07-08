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Интересные находки на Aliexpress: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, беспроводные наушники Vivo TWS и многое другое

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Доброго времени суток, дорогие друзья! В данном материале, хотелось бы вам показать интересные находки с сайта Aliexpress, такие, как: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, беспроводные наушники Vivo TWS и многие другие товары. 


Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Новейший фитнес-браслет от компании Xiaomi. Обладает огромным набором функций, таких как: шагомер, отслеживание сна, пульсометр, показ уведомлений из социальных сетей, таймер, спидометр, уведомление о вызове с мобильного телефона. Данный фитнес-браслет оснащен AMOLED–экраном диагональю 1.1 дюйма. Связь со смартфоном осуществляется через Bluetooth версии 5.0. Емкость аккумулятора равна 125 мАч, что позволяет пользоваться фитнес–браслетом более 14 дней.

Цена на момент публикации: $40.26 - 59.51, с учетом скидки: $28.99 - 42.85

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro имеет встроенный объем памяти на 128 Гб, что позволит вам хранить на данном телефоне огромное количество необходимых вам файлов. Оперативной памяти 6 Гб. Данный смартфон оснащен системой четырех камер флагманского уровня: 

- основная камера на 64 Мп;

- широкоугольная камера на 8 Мп;

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- макро камера на 5 Мп;

- сенсор глубины на 2 Мп.

Фронтальная камера снимает с разрешением на 16 Мп.

Емкость встроенной батареи равна 5020 мАч. Диагональ экрана составляет 6.67 дюйма, с разрешением 2400x1080. Для подключения к зарядному устройству, либо к компьютеру, используется разъем формата Type-C. Также смартфон оснащен разъемом 3,5 мм, для подключения наушников. Данный смартфон поддерживает установку двух SIM-карт. 

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Цена на момент публикации: $298.75 - 336.25, с учетом скидки: $241.99 - 272.36

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Беспроводные наушники Vivo TWS

Vivo TWS – одни из лучших беспроводных наушников на сайте Aliexpress. Данные наушники имеют класс защиты IP54, обеспечивающий полную защиту от брызг, падающих в любом направлении. Каждый наушник оснащен аккумулятором на 25 мАч, что позволяет слушать музыку на протяжении 3 - 4 часов. Емкость аккумулятора в футляре для наушников равна 400 мАч. Диапазон воспроизводимых частот Vivo TWS имеет пределы от 20 до 20000 Гц. Сопротивление наушников равно до 32 Ω, чувствительность 107 Дб.

Цена на момент публикации: $141.76 - 219.76, с учетом скидки: $72.30 - 112.08

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Realme 6 Pro

Данный смартфон имеет объем встроенный памяти равной 128 Гб и оперативной памяти 8 Гб. Основные четыре камеры имеют разрешение 64 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Емкость встроенного аккумулятора равна 4300 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку. Диагональ экрана равна 6.59 дюйма с разрешением 2400x1080. Сердце данного телефона – это восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720. Для подключения к зарядному устройству, либо компьютеру, используется разъем формата Type-C. 

Цена на момент публикации: $330.00 - 340.46, с учетом скидки: $270.60 - 279.18

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ


Портативная Bluetooth колонка

Данная Bluetooth колонка имеет класс защиты IPX7. Габаритные размеры колонки составляют 165*54*45 мм. Максимальная мощность воспроизводимого звука равна 6 Вт. Колонка оснащена разъемом 3.5mm для подключения к другим устройствам, а также разъем micro usb. Качество звука, хорошее, без лишних шумов.

Цена на момент публикации: $67.98, с учетом скидки: $39.43

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обзор смартфон алиекспресс алиэкспресс 11.11 беспроводные наушники bluetooth колонка vivo tws mi band 5 купить realme 6 pro realme 6 pro xiaomi redmi note 9 pro
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