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Интересные находки на Aliexpress: необычная Bluetooth колонка в стиле ретро, дешевый аналог AirPods 2 Pro и многое другое

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с подборкой интересных товаров с сайта Aliexpress, которые мне удалось найти.


Bluetooth колонка в стиле ретро от бренда Divoom

Необычная Bluetooth колонка Ditoo, выполненная в форме персонального компьютера. Отличительной особенностью данной колонки является наличие цветного дисплея, на котором можно играть в игры, а также устанавливать персонализированную картинку.

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Данная колонка имеет большой набор функций, таких как: будильник, уведомления о доставке SMS, радио, ежедневник и многое другое.

Габаритные размеры колонки составляют 90*114*121 мм. Мощность установленного динамика равна 10 Вт. Колонка имеет встроенный аккумулятор на 3000 мАч. Время воспроизведения музыки от полного заряда аккумулятора составляет 10 часов. 

Комплект поставки колонки Ditoo:

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Также возможно выбрать интересующий вас цвет колонки:

Цена на момент публикации: $149.00 - 159.00, с учетом скидки: $74.50 - 79.50

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ

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Наушники OEING, дешевый аналог AirPods 2 Pro

Данные беспроводные наушники являются отличной копией AirPods 2 Pro. Каждый наушник оснащен встроенным аккумулятором на 30 мАч, что позволяет слушать музыку на протяжении до 4 часов от полного заряда аккумулятора. В режиме ожидания наушники могут держать заряд аккумулятора до 200 часов. Для зарядки, наушники помещаются в портативный футляр с аккумулятором емкостью 300 мАч. Время зарядки футляра находится в пределах от одного до полутора часов. Наушники совместимы с системами IOS и Android. Предельное расстояние от наушников до сопрягаемого устройства равно не более 10 метров. Вес каждого наушника составляет 5 грамм.

Цена на момент публикации: $45.99, с учетом скидки: $15.18

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ


Силиконовый держатель для кабелей

Отличный маленький помощник в повседневной работе. Данный держатель позволит вам без особых проблем закрепить все кабели от устройств, не позволяя им беспорядочно болтаться или лежать на полу. 

Каждый зажим для фиксации кабеля имеет диаметр в 5 мм:

По вашему желанию, возможно, заказать держатель с 4,5 либо 7 зажимами:

Цена на момент публикации: $0.38 - 0.90, с учетом скидки: $0.20 - 0.48

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ


Мини – пылесос

Данный мини – пылесос будет хорошим помощником вам в легкой уборке, допустим, на рабочем столе. Имеет небольшие размеры 85*63 мм.:

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Отлично справляется с уборкой табачного пепла, пыли и других мелких загрязнений. Работает пылесос от 2 батареек типа АА. На нижней части устройства расположены нейлоновые щетки для более чистой уборки.

Цена на момент публикации: $15.02 - 21.00, с учетом скидки: $12.02 - 16.80

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ


Портативная Bluetooth колонка Mifa

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Данная Bluetooth колонка имеет встроенный аккумулятор на 2200 мАч. Поддерживает такие аудио форматы как: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Имеется слот для карт памяти формата MicroSD, с максимальным объемом памяти до 32 Гб. Колонку к мобильному устройству можно подключить через Bluetooth, либо посредством кабеля, через разъем Aux. Также предусмотрен режим экономии заряда аккумулятора, если в течение 10 минут нет никаких действий с колонкой, то она автоматически выключается. Габаритные размеры колонки составляют 152*66*44 мм. Вес равен 341 грамм. 

Колонку можно заказать в нескольких цветах:

Цена на момент публикации: $58.60, с учетом скидки: $27.54

Актуальную цену можно узнать ЗДЕСЬ

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Спасибо за внимание, всем удачных покупок!

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