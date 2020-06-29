Добрый день, дорогие друзья! Вашему вниманию представляю подборку полезных вещей для вашего ПК. В данном материале вы сможете ознакомиться с такими товарами как: беспроводной маршрутизатор, SSD диск, USB хаб и с многими другими товарами.









Высокоскоростной концентратор USB оснащен семью портами USB 3.0. Корпус концентратора выполнен из алюминия. У каждого порта USB имеется кнопка активации порта. При активации порта загорается светодиодный индикатор. Для того, чтобы увеличить нагрузочную способность портов USB концентратора предусмотрено дополнительное питание от блока питания 5 V/1-2.4 A. Длина провода для подключения хаба к компьютеру составляет 500 мм.

реклама

Цена: $5.70 - 27.11, с учетом скидки:

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН









Данный маршрутизатор оснащен тремя портами LAN и одним портом WAN. Максимальна скорость передачи данных достигает 300 Мбит/с. Диапазон передачи сигнала составляет от 50 до 100 метров. Основной особенностью данного роутера является прием сигнала от sim-карты 4G, которая вставляется в слот, расположенный снизу маршрутизатора. Питание роутера осуществляется через блок питания 12 V, либо через разъем micro USB. Маршрутизатор имеет четыре режима работы:

прием сигнала 4G от sim-карты и раздача через WiFi; прием сигнала 4G от sim-карты и передача его по локальной сети; PPPoE, (широкополосный режим); режим ретранслятора WiFI.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Маршрутизатор поставляется в коробке с блоком питания, инструкцией, а также кабелем патч-корд.





Цена: $108.73 - 132.00, с учетом скидки: $52.19 - 63.36

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





реклама

Данный твердотельный накопитель значительно улучшит скорость работы вашего компьютера. Представлен в трех вариантах объема памяти: на 120, 240 и 480 ГБ. Sandisk SSD Plus имеет интерфейс SATAIII, с параметрами чтения до 550 МБ/с, записи до 420 МБ/с. Габаритные размеры диска составляют 100*70*7 мм., форм-фактор 2,5 дюйма. Вес устройства равен 41 грамм. Тип используемой памяти в данном SSD - TLC NAND Flash. Установленное время наработки на отказ указанное производителем равно 2000000 часов. В режиме ожидания диск потребляет 0,3 Вт. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение трех лет.

Цена: $44.27, с учетом скидки: $30.99

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Отличная термопаста, предназначенная для отвода тепла от нагревающихся деталей. Предельная рабочая температура для данной термопасты составляет 2000 С. Для максимальной эффективности необходимо тонким слоем нанести пасту между нагревательным элементом и охлаждающим устройством. Высокая теплопроводность пасты 4,8 Вт/м-к, гарантирует высокую степень отвода тепла. Поставляется паста в пластиковом шприце, что позволяет удобно наносить её на нагревательные элементы.

Цена: $1.38 - 13.30, с учетом скидки: $0.97 - 9.31

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Данная звуковая карта отлично подойдет под любую операционную систему. На передней панели карты расположены две кнопки управления звуком, а также светодиод отображающий состояние микрофона (вкл./выкл) и светодиод подключения наушников. На боковой панели расположены два разъема Mini-Jack - 3.5 мм.

Габаритные размеры устройства составляют 45*12*15 мм., вес 25 грамм. Особенностью данной звуковой карты является возможность программного расширения звука 7.1-канальной среды, обеспечивая высокое качество звучания.

Цена: $1.51, с учетом скидки: $1.43

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Удачных покупок, дорогие друзья!



