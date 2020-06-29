Полезные вещи для вашего ПК c Aliexpress: беспроводной маршрутизатор, USB хаб и многое другое
Добрый день, дорогие друзья! Вашему вниманию представляю подборку полезных вещей для вашего ПК. В данном материале вы сможете ознакомиться с такими товарами как: беспроводной маршрутизатор, SSD диск, USB хаб и с многими другими товарами.
USB хаб
Высокоскоростной концентратор USB оснащен семью портами USB 3.0. Корпус концентратора выполнен из алюминия. У каждого порта USB имеется кнопка активации порта. При активации порта загорается светодиодный индикатор. Для того, чтобы увеличить нагрузочную способность портов USB концентратора предусмотрено дополнительное питание от блока питания 5 V/1-2.4 A. Длина провода для подключения хаба к компьютеру составляет 500 мм.
рекламаЦена: $5.70 - 27.11, с учетом скидки: $3.99 - 18.98
Беспроводной маршрутизатор
Данный маршрутизатор оснащен тремя портами LAN и одним портом WAN. Максимальна скорость передачи данных достигает 300 Мбит/с. Диапазон передачи сигнала составляет от 50 до 100 метров. Основной особенностью данного роутера является прием сигнала от sim-карты 4G, которая вставляется в слот, расположенный снизу маршрутизатора. Питание роутера осуществляется через блок питания 12 V, либо через разъем micro USB. Маршрутизатор имеет четыре режима работы:
- прием сигнала 4G от sim-карты и раздача через WiFi;
- прием сигнала 4G от sim-карты и передача его по локальной сети;
- PPPoE, (широкополосный режим);
- режим ретранслятора WiFI.
Цена: $108.73 - 132.00, с учетом скидки: $52.19 - 63.36
Твердотельный жесткий диск Sandisk SSD Plus
реклама
Данный твердотельный накопитель значительно улучшит скорость работы вашего компьютера. Представлен в трех вариантах объема памяти: на 120, 240 и 480 ГБ. Sandisk SSD Plus имеет интерфейс SATAIII, с параметрами чтения до 550 МБ/с, записи до 420 МБ/с. Габаритные размеры диска составляют 100*70*7 мм., форм-фактор 2,5 дюйма. Вес устройства равен 41 грамм. Тип используемой памяти в данном SSD - TLC NAND Flash. Установленное время наработки на отказ указанное производителем равно 2000000 часов. В режиме ожидания диск потребляет 0,3 Вт. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение трех лет.
Цена: $44.27, с учетом скидки: $30.99
Теплопроводящая паста GD900
Отличная термопаста, предназначенная для отвода тепла от нагревающихся деталей. Предельная рабочая температура для данной термопасты составляет 2000 С. Для максимальной эффективности необходимо тонким слоем нанести пасту между нагревательным элементом и охлаждающим устройством. Высокая теплопроводность пасты 4,8 Вт/м-к, гарантирует высокую степень отвода тепла. Поставляется паста в пластиковом шприце, что позволяет удобно наносить её на нагревательные элементы.
Цена: $1.38 - 13.30, с учетом скидки: $0.97 - 9.31
Звуковая карта USB
Данная звуковая карта отлично подойдет под любую операционную систему. На передней панели карты расположены две кнопки управления звуком, а также светодиод отображающий состояние микрофона (вкл./выкл) и светодиод подключения наушников. На боковой панели расположены два разъема Mini-Jack - 3.5 мм.
Габаритные размеры устройства составляют 45*12*15 мм., вес 25 грамм. Особенностью данной звуковой карты является возможность программного расширения звука 7.1-канальной среды, обеспечивая высокое качество звучания.
Цена: $1.51, с учетом скидки: $1.43
Удачных покупок, дорогие друзья!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила