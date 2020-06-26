Доброго времени суток дорогие друзья! Вашему вниманию представляю подборку интересных товаров с сайта Aliexpress.

Отличный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений. Выполнен данный инструмент из нержавеющей стали. Длина штангенциркуля составляет 236 мм. На передней части инструмента находится монохромный дисплей для отображения результатов измерений, а также три кнопки управления:

- off/on (для включения и отключения питания дисплея);

- zero (калибровка нуля);

реклама

- mm/inch (переключение единиц измерения с дюймов на миллиметры и обратно).

Питание осуществляется батарейкой на 1,5 V (LR44). Предельная погрешность измерений составляет 0,01 мм. Диапазон измерения данного штангенциркуля равен от 0 до 150 мм. Для удобства хранения инструмента, возможно заказать дополнительный пластиковый кейс.

Цена: $15.99 - 17.99, с учетом скидки: $11.19 - 12.59

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Данный тестер предназначен для измерения электрических параметров заряда различных электронных устройств, имеющих USB разъем.

С помощью данного устройства измеряются такие параметры как: сила тока, напряжение, мощность, время зарядки устройства, сопротивление, а также температуру.

Основные характеристики тестера:

измеряемый ток: 0-5 А; измеряемое напряжение: 4-30 V; измеримая мощность: 0-150 W; измеряемая емкость заряда: 0-999999 mAh; сопротивление зарядки: 0-999,9 Ω; измеряемая температура: 0-800 С.

Вес тестера составляет 18 грамм.

реклама

Цена: $4.54, с учетом скидки:

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Данное устройство позволяет в считанные секунды очистить от пыли самые труднодоступные места в различных устройствах. Глубоко очищает любые поверхности от пыли: электронные платы, клавиатуры, фильтры кондиционеров и многое другое. Встроенный аккумулятор на 6000 mAh позволяет не менее 30 минут активно пользоваться устройством. Скорость вращения маленькой турбины для обдува составляет 33000 RPM. Длина трубки для обдува составляет 111 мм. Высота устройства равна 180 мм. Общая длина вместе с трубкой для обдува составляет 190 мм.

Цена: $79.00

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН





Компактный и портативный вентилятор является хорошим решением в жаркую погоду. Встроенный аккумулятор на 2000 mAh позволяет работать вентилятору от 3 до 10 часов непрерывной работы. Аккумулятор заряжается через разъем USB Type-C. Размеры данного вентилятора составляют 57,5х69х195,5 мм. Вес данного портативного вентилятора равен 137 грамм. Корпус устройства выполнен из АБС-пластика.

Цена: $13.99, с учетом скидки: $12.45

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН









Данный набор включает в себя все необходимые инструменты для проведения самых различных работ. Все инструменты из набора выполнены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием и антикоррозионной защитой. Данный набор комплектуется прочным пластиковым кейсом для организации и переноса инструмента.

реклама

Полный состав набора:

Цена: $24.99 - 379.99, с учетом скидки: $13.24 - 201.39

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН

реклама

Спасибо за внимание, удачных покупок!