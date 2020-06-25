Добрый день дорогие друзья! Вашему вниманию представляю подборку необычных инструментов с сайта Aliexpress.

Профильная линейка

Отличный инструмент, позволяющий без особых проблем воссоздать, а точнее скопировать необходимый размер нужного вам объекта. Линейку, в зависимости от ваших потребностей, можно приобрести длиной от 120 мм до 50 см. Данный инструмент легко использовать, просто прижмите профильную линейку к предмету, и она в точности скопирует форму контура замеряемого предмета. Линейка изготовлена из качественного АБС-пластика, представлена в синем и красном цвете.

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Цена: $2.70 - 43.27, с учетом скидки:

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Резак для стеклянных бутылок





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Устройство, позволяющие превратить обычную стеклянную бутылку, к примеру, в предмет интерьера вашего дома. Данный резак позволяет резать бутылки из-под вина, пива, шампанского. Область применения готовых изделий ограничивается только вашей фантазией.

Инструкция к использованию данного резака довольна проста:

Необходимо установить бутылку на резаке и отрегулировать ее положение; Провернуть бутылку по часовой стрелке на резаке; Обработать линию реза горячей водой в течение 40 секунд; Обработать линию реза холодной водой в течение 20 секунд; Отделить отрезанные части бутылки.

Цена: $15.50 - 28.40, с учетом скидки: $10.69 - 19.60

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Электронный микроскоп





Отличный электронный микроскоп, в частности для мастеров ремонта электроники. Продавец предлагает три варианта микроскопа:

Электронный микроскоп G1200. Позволяет увеличивать изображение до 1200Х. Данный микроскоп оснащен 7-дюймовым HD LCD дисплеем и 12-мегапиксельной камерой. Микроскоп выполнен на алюминиевой подставке с механическим регулятором высоты микроскопа. Электронный микроскоп G600 Plus. Позволяет увеличивать изображение до 600Х. Данный микроскоп оснащен 4.3-дюймовым HD OLED дисплеем и 3.6-мегапиксельной камерой. Микроскоп выполнен на алюминиевой подставке с механическим регулятором высоты микроскопа. Электронный микроскоп G600 Plus. Позволяет увеличивать изображение до 600Х. Данный микроскоп оснащен 4.3-дюймовым HD OLED дисплеем и 3.6-мегапиксельной камерой. Микроскоп выполнен на пластиковой подставке.





Расстояние между микроскопом и объектом исследования равно от 10 мм. Данное устройство имеет встроенный аккумулятор. Язык интерфейса микроскопа имеет поддержку до 16 языков. На передней панели микроскопа имеется 6 кнопок и один регулятор дистанции линзы до объекта исследования.





Отличный инструмент для пайки микроэлементов в электронике.





Цена: $44.88 - 106.55, с учетом скидки: $27.38 - 65.00

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Цифровой угломер





Цифровой угломер, является отличным помощником в вашем доме. Позволяет замерять угол наклона любой плоскости. Легкий и прочный, выполнен из качественного АБС-пластика. Размеры угломера составляют 56х56 мм. На передней панели расположен монохромный дисплей и 4 кнопки управления. На задней панели инструмента находится слот для батареи.

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Цена: $16.29, с учетом скидки:

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Универсальный измерительный инструмент 3 в 1



Данный измерительный инструмент оснащен сразу тремя опциями измерений: лазерный дальномер, вытяжная веревка для измерения обхвата, а также курвиметр — прибор для измерения длины извилистых линий. С верхней стороны инструмента расположен черный Led-дисплей для отображения показаний. На передней стороне расположены 3 кнопки: mode/save, power/memory, clear. С боковой стороны располагается кнопка для активации режима измерения.

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Для профессиональных нужд такой инструмент, возможно, не обладает необходимой точностью, однако для дома это отличный вариант.

Цена: $11.99, с учетом скидки: $10.79

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Спасибо за внимание, всем удачных покупок!