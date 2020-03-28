Доброго времени суток дорогие друзья! Стартовала распродажа на сайте Aliexpress и в данной подборке хотелось бы Вам показать креативные и оригинальные подарки для Вас и ваших друзей.





Светильник с дизайном реактора Тони Старка

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Вашему вниманию представляю оригинальный подарок, светильник, который понравится всем любителям комиксов Marvel. Данный светильник, в виде реактора Железного человека, выполнен в масштабе 1:1, который был представлен в одноименном фильме. Питание светильника осуществляется от USB разъема. Корпус светильника выполнен из органического стекла, полиметилметакрилата. Размеры крышки составляют 160*160 мм. Светильник же выполнен из металла, диаметр которого составляет 78 мм. Отличный подарок, который понравится каждому.

Цена: $97.74 - 98.48, с учетом скидки: $67.44 - 67.95

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Открывалка для бутылки в виде перчатки Таноса

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Открывалка для бутылки с оригинальным дизайном. Размеры данной открывалки составляют 80*47 мм., а вес 105 грамм. Также у продавца имеются открывалки в виде молота Тора, также выполнены качественно и с оригинальным дизайном. Такая открывалка для бутылки станет весьма креативным и оригинальным подарком для Вашего друга либо побалует Вас.

Цена: $2.74, с учетом скидки: $2.14

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Креативные кружки с супергероями

Оригинальные и красивые кружки по вселенной Marvel. Возможен заказ кружки с несколькими вариантами дизайна. На выбор представлены такие варианты: Капитан Америка, Железный человек, Человек – паук, Халк, а также Дэдпул. Уникальный 3-dдизайн кружки не оставит Вас равнодушным. Кружка выполнена из керамики, отлично держит любую температуру. Кружка вмещает в себя 200 мл. жидкости. Внутренняя полость кружки имеет белый окрас.

Цена: $9.19 - 21.29, с учетом скидки: $6.43 - 14.90

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Металлический брелок Marvel

Маленькие брелоки со знакомой нам кинематографической вселенной Marvel. Здесь Вас ждет огромный выбор различных брелоков: щит капитана Америки, миниатюрный молот Тора, мини перчатка Таноса. Все брелоки качественные, выполнены из металла и хорошо окрашены. Маленький и не дорогой брелок станет отличным подарком для Вас и ваших друзей.

Цена: $1.00 - 4.99, с учетом скидки: $0.50 - 2.49

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Световой меч из Звездных Войн

Великолепный подарок для поклонников вселенной Звездных Войн. Рукоять меча выполнена из металла, качество отличное. Рукоять достаточно хорошо детализирована, что представляет особое визуальное удовольствие. Длина рукояти составляет 320 мм. Лезвие меча выполнено из прочного поликарбоната. Длина лезвия составляет 820 мм. Рукоять меча окрашена в два цвета: серебристый и черный. Лезвие меча имеет до 16 вариантов подсветки. Встроенная батарея на 20000 мАч позволяет длительное время пользоваться мечом. Время полной зарядки аккумулятора составляет от 4 до 8 часов. При движении меча присутствует всем знакомый звук из фильма. Как я уже писал, качество меча отличное.

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Цена: $174.80, с учетом скидки:

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Оригинальный коврик для дома Marvel

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Красивый коврик для дома, с оригинальным рисунком. Материал изготовления коврика – фланель. Габаритные размеры составляют 400*600 мм. Данный коврик будет креативно выглядеть в любом доме. Качество коврика хорошее, по заявлению производителя, не подвержен быстрому износу. Большой и разнообразий выбор рисунка коврика, не оставит Вас равнодушным.

Цена: $6.23, с учетом скидки: $4.92

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Молот Тора

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Данный молот представляет собой точную копию молота Тора из фильмов киновселенной Marvel. Выполнен молот довольно качественно, материал изготовления – металл. На выбор покупателю предоставляется два варианта молота, отличающихся своими размерами. Размер первого составляет 440*200 мм., а размер второго равен 200*95 мм. Детализация молота высокая, копия буквально один в один. Данный молот станет отличным подарком и может приятно удивить Вас и Ваших друзей.

Цена: $13.24 - 16.24

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Всем удачных покупок дорогие друзья!