Подборка полезных товаров с Aliexpress: защитная маска для лица, электрическая зубная щетка и многое другое
Доброго времени суток дорогие друзья! Вашему вниманию представляю подборку полезных вещей с сайта Aliexpress.
Защитная маска для лица Xiaomi Airpop Light F95
Отличная защитная маска, в нынешних условиях пандемии коронавируса. Обезопасите себя и своих близких с маской Xiaomi Airpop Light F95. Маска выполнена из нетканого материала Toray Qinglong. Форма маски позволяет полностью закрыть ваше лицо, что исключит попадание инородных тел в ваш организм. Маска имеет пять слоев повышенной защиты и большую площадь фильтрации. Конструкция дыхательного клапана обеспечивает достаточный приток воздуха и не препятствует дыханию. Продавец предоставляет два цветовых варианта для заказа изделия: черный и белый цвет.
рекламаЦена: $6.24 - 11.24, с учетом скидки: $3.74 - 6.74
Спортивная скакалка Xiaomi Yunmai
рекламаСпортивная скакалка от Xiaomi имеет длину три метра. Подходит для любого роста и комплекции человека. Материал изготовления скакалки – поликарбонат с искусственной кожей. Скакалка имеет встроенный дисплей для отображения показаний выполненных оборотов скакалки. Данный спортивный инвентарь синхронизируется со смартфоном, для сбора информации и отображения текущих показаний тренировки. Расстояние, при синхронизации скакалки и смартфона, не должно превышать 10 метров. Вес скакалки составляет 200 грамм. Габаритные размеры равны 162*26*26 мм.
Цена: $44.62, с учетом скидки: $24.99
Электрическая зубная щетка
Данная электрическая зубная щетка позволит значительно лучше поддерживать гигиену вашего рта, чем обычная зубная щетка. Щетка обладает высокой степенью очистки зубов от налета. Регулировка скорости вращения головки осуществляется выбором режима на 31000 об./мин., либо на 27000 об./мин. Умная система очистки зубов позволит более тщательно очищать зубы. Корпус зубной щетки имеет класс защиты от влаги IPX7, что позволяет пользоваться щеткой без малейших опасений. Щетка имеет встроенный аккумулятор на 700 мАч. Время полной зарядки аккумулятора составляет 16 часов. Длительность работы щетки от полного зарядка аккумулятора составляет 25 дней.
Цена: $29.37 - 68.00, с учетом скидки: $14.98 - 34.68
Сушилка для обуви Xiaomi Sothing Zero-One
Если Ваша обувь промокла, то данный товар отлично с этим Вам поможет. Умная сушилка для обуви имеет не большие размеры 170*71*29 мм. Для удобства и корректной работы устройства присутствует три режима работы сушилки: сушка обуви в течении 3,6 и 9 часов. Потребляет сушилка 20 Вт. Питание осуществляется от сети 220 В. Корпус сушилки выполнен из огнестойкого пластика ABS UL94 VO. С сушилкой Xiaomi Sothing Zero-One, сушка обуви для Вас будет не только быстрой, но и самой безопасной.
Цена: $19.63 - 24.43, с учетом скидки: $9.81 - 12.21
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Умный термос Xiaomi
Лучший термос с уникальным дизайном и множеством функций. Данный термос оснащен OLED-дисплеем для индикации текущей температуры жидкости. Диаметр обода бутылки составляет 37 мм. Корпус термоса выполнен из нержавеющей стали, с классом защиты IPX5. Емкость бутылки составляет 475 мл. Термос отлично держит температуру, по заявлению производителя, сохраняя температуру на протяжении 24 часов с небольшой температурной погрешностью. Размеры термоса составляют 236*72*72 мм. Вес изделия равен 263 гр. Отличный вариант для поездок с друзьями либо с семьей. Качественный товар, за разумные деньги.
Цена: $18.68 - 27.87, с учетом скидки: $14.57 - 21.74
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Всем удачных покупок дорогие друзья!
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