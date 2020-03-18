Доброго времени суток дорогие друзья! Предлагаю Вашему вниманию подборку интересных товаров с сайта Aliexpress. В данном материале Вы можете ознакомиться с: беспроводной клавиатурой с тачпадом, портативной мини камерой, замком со сканером отпечатка пальца и многим другим. Интересные и необходимые вещи для Вас и ваших друзей.





Портативная Bluetooth клавиатура





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Складная мини клавиатура Bluetooth является идеальным вариантом для отдыха и командировок. Избавляет Вас от надобности возить с собой обычную громоздкую клавиатуру. Работайте эффективнее, ведь данная клавиатура избавляет Вас от надобности использовать крошечную экранную клавиатуру на вашем смартфоне или планшете. Легкая и прочная конструкция позволит удобно использовать данную клавиатуру в повседневной жизни.

Данная клавиатуру имеет встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 140 мАч. Время непрерывной работы от полного заряда аккумулятора составляет до 48 часов, а также до 560 часов в режиме ожидания. Клавиатура имеет 64 клавиши, а также тачпад. Размеры клавиатуру в разложенном виде составляют 302* 97* 18 мм., в закрытом 151* 97* 18 мм.





В комплект поставки входит:

- клавиатура;

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- USB-кабель;

- руководство для пользователя.

Клавиатура представлена в двух цветовых вариантах: серый и серебристый цвет.





Клавиатура совместима с устройствами на базе Android, Windows, IOS, Mac OS. При подключении к устройствам с операционной системой IOS, тачпад, работать не будет.

Цена: $27.99, с учетом скидки: $20.99

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Умный дверной замок со сканером отпечатка пальца





Прочный дверной замок со сканером отпечатка пальца имеет высокий уровень защиты. Время работы данного замка от полного заряда аккумулятора составляет один год. Внизу замка присутствует разъем Micro Usb для зарядки встроенного аккумулятора. Гнездо зарядки закрывается резиновой заглушкой.



Запрограммированный отпечаток пальца распознается очень быстро, около одной секунды на открытие. Максимальное количество отпечатков, запоминаемых замком составляет 10, из них 8 обычных пользователей и 2 администратора, которые могут как удалять, так и добавлять новые отпечатки.

Характеристики замка:

- замок выполнен из прочного цинкового сплава;

- вес замка 90 г.;

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- размеры замка составляют 76*46*13 мм.;

- рабочая температура от -10 до 400 С;

- количество запоминаемых отпечатков равно 10.

Замок представлен в двух цветовых вариантах: серебристый и черный.

Цена: $44.33 - 45.33, с учетом скидки: $13.30 - 13.60

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Портативная мини камера





Отличный помощник при наблюдении за вашими сотрудниками или для контроля безопасности в доме. Маленькая и компактная камера позволит быть всегда в курсе всех интересующих Вас событий. Камера поддерживает запись видео в разрешении Full HD (1920*1080), HD Ready (1280×720), а также 480p (854x480). Одновременно камера поддерживает до 4 пользователей. Карты памяти формата microSD поддерживаются объемом до 64 Гб. Угол обзора объектива составляет 90 градусов. В комплект поставки входит мини камера, батарейный блок для аккумуляторов, кабель и руководство пользователя.

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Цена: $60.90 - 99.52, с учетом скидки:

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Широкоугольный объектив камеры для телефона





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Объектив для телефона, позволяющий качественно делать снимки с Вашего смартфона. Прост и удобен в эксплуатации. Корпус объектива изготовлен из алюминия. В комплекте объектива имеется 3 линзы с разной степенью увеличения. Пластиковый зажим обеспечивает надежное крепление к Вашему устройству. Подходит данный объектив для большинства моделей современных телефонов. В комплект поставки входит три объектива, а также зажим.

Цена: $1.51 - 1.99, с учетом скидки: $0.92 - 1.21

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Мини Bluetooth клавиатура с тачпадом

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Инновационная клавиатура с уникальным дизайном станет незаменимым помощником при длительных поездках либо при отдыхе дома. Размеры клавиатуры составляют 160*68*13 мм., при весе в 154 г. Клавиатура выполнена из качественного пластика. Удобный и быстрый тачпад позволяет легко управлять курсором на Вашем устройстве. Встроенный литий-ионный аккумулятор позволит длительное время использовать клавиатуру. Клавиатура поддерживает устройства на базе операционных систем Android, Mac OS и Windows.

Цена: $28.30 - 29.98, с учетом скидки: $15.85 - 16.79

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Спасибо за внимание и удачных покупок, дорогие друзья!